Corona: Videos auf Attendorner Internetseite zum Mitmachen

Vor zwei Wochen hat die Werbeagentur „Monokultur Studio“ in Absprache mit einigen Einzelhändlern aus der Hansestadt die Plattform www.attendorn-liefert.de aus dem Boden gestampft. Die Idee dahinter: Wenn schon die Gewerbetreibenden aufgrund der Coronasituation keinen stationären Verkauf anbieten können, bringen sie ihre Ware eben selbst zum Kunden (wir berichteten). Dann wird der Buchhändler beispielsweise auch gleich zum Lieferanten von Bastelbedarf. Mehr als 35 Einzelhändler sind auf diesen Zug bereits aufgesprungen.

„Das läuft wirklich gut an, wir haben schon mehr als 35.000 Aufrufe auf unserer neuen Internetseite registriert. Das ist fett“, freut sich Initiator und Fotograf Björn Bernhardt. Auf besagter Homepage bekommen die Kunden aber nicht nur einen Überblick über die Angebotsvielfalt der Einzelhändler, die ihre Ware zur Haustüre der Kunden liefern, sondern mittlerweile auch – in Bild und Ton – Tipps und Anregungen, wie die Bürger den Alltag in den eigenen vier Wänden sinnvoll meistern. Die Videos animieren zum Mitmachen und Austesten.

Auf der Straße angesprochen

So liefert etwa Sebastian Buchner von der Sauerländer BBCrew, die normalerweise Grillseminare anbietet, einfache Rezepte zum Selberkochen, für die man nicht mal die eigene Wohnung verlassen muss. In seinen Videos wirbt der Grillspezialist auch dafür, dass der Hobbykoch zu Hauses seine Zutaten entspannt bei den Attendorner Einzelhändlern bestellen kann – und diese dann geliefert bekommt, also nicht aus dem Haus muss. „Über unseren eigenen Youtube-Kanal sind wir mit der Videotechnik vertraut. In diesem Fall ist es mir aber ein Anliegen, etwas zurückzugeben“, betont Buchner im Gespräch mit dieser Redaktion. Offenbar mit Erfolg, denn selbst auf der Straße werde der Attendorner auf die Rezept-Videos angesprochen.

Dajana Rüsche, Inhaberin von „FiMo – Praxis für Fitness und Motopädie“ in Attendorn, bietet einfache Sport- und Gymnastikübungen an, die jedermann problemlos im Wohnzimmermachen kann. Etwa zum Thema Dehnübungen im Homeoffice. „Diese Videos sind für alle, die gerade zuhause sitzen und etwas Langeweile haben“, erklärt Rüsche und ergänzt: „Und gerade für diejenigen, die nicht so viel Sport machen können, wie sie es gewohnt sind.“ Die Reaktionen auf die Videos zeigen ihr, so Rüsche, dass sie einen Nerv getroffen hat.

Angebot höher als die Nachfrage

Ebenso bietet Marie Harnischmacher auf der neuen Internetpräsenz die Koordination eines kostenlosen Einkaufs- und Besorgungsservice an. Gedacht für Menschen, die das Haus derzeit nicht verlassen können, weil sie beispielsweise zur Risikogruppe gehören oder unter Quarantäne stehen.

Bislang übertreffe hierbei allerdings das Angebot, also die Zahl der freiwilligen Helfer, die Nachfrage. Stärker einbinden möchte die Werbeagentur in den kommenden Wochen auch Dienstleister, etwa Handwerker, die ebenso wichtige Tipps für die Zeit zuhause „liefern“ können.