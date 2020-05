Corona: Vor Bamenohler Tankstelle steht der „Maskomat“

Bamenohl. Wer in Bamenohl tanken fährt, kann auch gleich einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen. Die Idee von Nicole Bicher geht im Internet durch die Decke.

Masken aus dem Automaten ziehen wie einen Schokoriegel. Das geht seit dieser Woche an der Aral-Tankstelle in Bamenohl. Die Idee hatte Nicole Bicher. Bei Tankstellenbesitzerin Heike Friedrich fand sie schnell eine Mitstreiterin, die den Platz am Eingang ihrer Tankstelle zur Verfügung stellte.

Ob ein- oder zweilagig, atmungsaktiv, gerundet, mit Aufdruck oder mit Draht, die Auswahl ist groß. „Über den Automaten kann man Masken für Kinder, aber auch für Erwachsene ziehen. Es sind alle Größen vorhanden“, erklärt Nicole Bicher. Die Kosten liegen zwischen fünf und zehn Euro. „Die Masken sind nicht nur praktisch, sondern auch schön“, ergänzt die zweifache Mutter.

Öffnungszeiten Seit Montag ist der „Maskomat“ während der Tankstellen-Öffnungszeiten in Betrieb. Also täglich von 5 bis 22 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 22 Uhr kann sich hier jeder seine Wunschmaske ziehen.

Schon zu Beginn der Coronakrise ist Nicole Bicher schnell klar, dass es Masken für die Bevölkerung braucht. „Ich habe einen Beitrag im Fernsehen gesehen, wo ein Mediziner Mitte März schon auf den Engpass bei Masken aufmerksam machte“, erzählt die Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur.

Sofort setzt sie sich an ihre Nähmaschine, um Schutzmasken zu nähen. „Es war mir allerdings klar, dass viel mehr Menschen nähen müssen, um überhaupt eine Grundversorgung herzustellen.“ Also motiviert sie viele Freunde und Bekannte, die ihrem Beispiel folgen.

Eigenes Video mit dem Sohn

Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, wie man einen Mundschutz richtig nähr. „Es gab auf der Internetplattform YouTube kein deutschsprachiges Video. Das habe ich dann mit meinem zwölfjährigen Sohn Michel an einem Sonntagmorgen erstellt“.

Das Video geht innerhalb kürzester Zeit durch die Decke. „Mittlerweile gibt es viele und auch professionellere Videos, aber für den Anfang war das eine große Hilfe.“ Bei Facebook gründet sie die Gruppe „Mundschutz Nähstübchen“ und schließt sich mit gleichgesinnten Nähfreundinnen zusammen.

Die Maschinen rattern bis die Nadeln glühen. Zunächst spendet sie die Masken hauptsächlich an gesundheitsrelevante Einrichtungen. Mit der Zeit kommen allerdings immer mehr private Anfragen.

Rund 350 Masken hat Nicole Bicher mittlerweile genäht und zum größten Teil verschenkt. „Manchmal bekam ich Stoff, manchmal eine Spende, aber irgendwann wusste ich, so geht das nicht weiter. Ich habe viel Zeit am Telefon mit Bestellungen und Terminabsprachen verbracht. In der Zeit hätte ich nähen können.“

Schon zweiten Automaten erworben

So reift die Idee, einen Automaten zu bestellen. Doch die Preise verschlagen ihr zunächst die Sprache. Schließlich findet sie einen „Wurlitzer Automaten“ im Internet. „Der musste allerdings generalüberholt werden.“ Für die Powerfrau kein Hindernis. Perfekt überholt und voll funktionsfähig fragt sie bei Heike Friedrich von der örtlichen Tankstelle nach, ob sie ihren „Maskomat“ dort aufstellen könne.

„Bis dahin war ich der erste und einzige in Deutschland mit einem Maskomat“. Die Tankstellen-Betreiberin sagte nach kurzer Bedenkzeit zu. „Ich habe auch schon einen zweiten Automaten erworben. Der wird allerdings bei Marburg aufgestellt“, so die Mutter eines fünf Monate alten Mädchen. In jeden Automaten passen übrigens rund 300 Masken hinein.