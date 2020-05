Corona: Warum die Stadt Olpe an Rathaus-Investition festhält

Insgesamt haben sich 345 Architektenbüros aus Deutschland, und Europa für den Bürgerhausneubau in Olpe beworben. Neben den bereits neun gesetzten Büros – drei davon kommen aus Olpe – wurden am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Teilnehmerlosung im Olper Rathaus nochmal 16 Büros sowie neun Nachrücker ermittelt. Die Hauptrolle spielten hierbei keine Politiker, sondern vier Grundschüler: Emma Goergens, Lotta Reismann, Matz Steiner und Moritz Marx zogen insgesamt 25 durchnummerierte Chips aus der Lostrommel, wobei jeder davon stellvertretend für ein Architektenbüro stand.

Für Olpes Bürgermeister Peter Weber war die Beteiligung der Schüler essenziell: „Es war mir ein besonderes Anliegen, unseren Nachwuchs an dieser Stelle auch in das Verfahren einbinden zu können. Mit dem Neubau stellen wir am alten Bahnhofsstandort nämlich die Weichen dafür, dass sich die junge Generation auch in Zukunft hier wohl fühlen kann.“ Um auch die Öffentlichkeit an der Veranstaltung teilnehmen zu lassen, wurde die Auslosung per Livestream übertragen.

Neubau des Olper Rathauses ist die „wirtschaftlichste Lösung“

Bürgermeister Weber nahm auch Stellung zur Kritik, wie die Stadtverwaltung in Zeiten von Corona – in denen die Wirtschaft einen massiven Einbruch erlebt – an millionenschwere Investitionen festhält: „Es wäre genau das Falsche, den Wettbewerb jetzt abzubrechen und irgendwann neu zu starten. Das würde keine Kosten sparen, sondern eher neue Kosten verursachen.“ Mit dem Neubau des Rathauses habe man sich aus seiner Sicht für die wirtschaftlichste Lösung entschieden. „Natürlich haben wir die Finanzen im Blick“, so Weber weiter. „Wir haben nie über unsere Verhältnisse investiert. Wir haben in Zeiten, in denen es uns gut ging, Geld zurückgelegt, damit wir demnächst in die Zukunft der Stadt Olpe investieren können.“

Thomas Geppert vom Büro „Drees & Huesmann“ in Bielefeld verwaltete die Daten der Wettbewerber, so dass die Olper Stadtverwaltung selbst nicht wusste, welches Büro hinter welcher Nummer steckte. Laut Geppert müssen sich die ausgelosten Büros – darunter viele aus Berlin, Hamburg und Stuttgart – bis Freitag, 29. Mai, zurückmelden, ob sie an dem Wettbewerb teilnehmen möchten und damit bis zum 30. September 2020 ein Konzept erarbeiten. Den ersten Spatenstich wird es dann aber noch nicht geben – frühestens erst 2023/2024, wie Bürgermeister Weber versicherte.

Das sind die 16 Gewinner der Architektenauslosung:

Aretz Dürr Architektur (Köln)

Architekturbüro Werner Bauer (Dresden)

La Kritz Architekten (Freyung)

Steimle Architekten GmbH (Stuttgart)

Sero Architekten (Leipzig)

Dömges Architekten AG (Regensburg)

Lankes Köngeter Architekten (Berlin)

Architekten Poos Isensee (Hannover),

Schmutz und Partner Freie Architekten (Stuttgart),

Architekten Wannenmacher & Möller GmbH (Bielefeld),

HPP Architekten (Düsseldorf),

Knoche Architekten (Leipzig),

Kohlmayer Oberst Architekten (Stuttgart),

Banz und Riecks Architekten (Bochum),

Stefan Zöls Architekt (München)

Lukas Droste Architekten (Kassel).

Das sind die neun Nachrücker: