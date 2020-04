Corona zum Trotz: Geburtstagsfeier mit Drehorgel-Ständchen

Den Plan hatte die Olperin Elisabeth Tröster längst in der Tasche. Es sollte ein schönes Fest werden zu ihrem 80. Geburtstag. Mit ihren drei Töchtern und den Schwiegersöhnen, ihren Enkeln und ihren Freundinnen. Nun sitzt sie im Rothemühler Seniorenhaus fest, in dem sie seit letztem Sommer wohnt, und ihr Ehrentag am Ostersamstag wurde so ganz anders, als sie es sich vorgestellt hatte.

Viele Emotionen waren im Spiel, als sie von ihrer Familie überrascht wurde. „Ich finde es sehr schlimm, dass man getrennt ist. Gerade an einem 80. Geburtstag, den wir ja alle zusammen groß feiern wollten. Das stand für uns schon so lange fest“, sagt Tochter Sabine Tröster-Müller (50). Seit drei Wochen haben sie und ihre Familie die Mutter nicht mehr besuchen dürfen. Die Senioreneinrichtung Haus Elisabeth in Rothemühle bietet zwar das Skypen an, damit die Bewohner vertraute Gesichter auch weiterhin sehen können, bis jetzt aber haben die Trösters ganz wie früher telefoniert.

Durch Zaun getrennt

„So oder so, das Persönliche fehlt einfach“, finden sie. Und weil das so ist, hatten sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und ein kleines Drehorgelkonzert organisiert. Natürlich in Absprache mit der Einrichtung, getrennt durch einen Zaun und mit dem gebotenen Abstand. „Unser Vater war beim SGV sehr aktiv, spielte sehr gerne die Drehorgel und sowieso haben unsere Eltern immer gerne und viel gesungen. Unsere Mutter auch im Olper Kirchenchor“, erzählt Sabine.

Eine Goldene 80 und eine Drehorgel. Foto: Foto: Birgit Engel

Seit einigen Jahren nun schon fristet die alte Drehorgel aus der bekannten Drehorgel-Manufaktur Raffin des verstorbenen Vaters Josef Tröster ihr Dasein auf dem Dachboden. „Wir haben sie entstaubt und auch eine Musikrolle mit mehreren Geburtstagsliedern gefunden.“

„Hoch soll sie leben“

Groß war das Hallo dann auch am frühen Nachmittag des Ostersamstags im Garten des Seniorenhauses in Rothemühle, als die Familie Tröster mit dem Leierkasten anrückte. Zunächst gab es ein paar Probleme mit der Kurbel und dem Programmträger, aber dann schallte es fröhlich durch die Luft: „Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, drei Mal hoch …“.

„Wir möchten unserer Mama einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, hatte Sabine Tröster-Müller im Vorfeld gehofft. Das ist dann auf ganzer Linie gelungen. Die Sonne strahlte dabei vom Himmel, und das Geburtstagskind selbst strahlte auch. „Ist das schön. Ihr macht mir damit eine riesige Freude“, sagte Elisabeth Tröster und sang und klatschte ein paar Takte mit. Nicht dabei sein konnte Tochter Anne, die in Berlin wohnt. Sie wurde kurzer Hand per Videotelefonie zugeschaltet.

Die Geburtstagstorte musste Elisabeth Tröster dann ohne ihre Familie essen. Der Blumenstrauß aus Anemonen und Rosen und in ihren Lieblingsfarben lila und rosa, den ihre Kinder ihr mitgebracht hatten, wird sie an diese schöne Stunde im Garten erinnern.