Coronavirus: Drohen Absagen für Events im Kreis Olpe?

Nach der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen, geraten auch die großen Events im Kreis Olpe in den Blickpunkt.

Doch deren Organisatoren reagieren weitgehend gelassen. Die Veranstalter des Biggesee-Open-Airs und des Elspe Festivals kündigen an, die weitere Entwicklung abwarten zu wollen. Bis zum Veranstaltungsbeginn vergehen noch einige Monate.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Wir machen uns im Moment keine Sorgen wegen des Coronavirus, behalten die Entwicklung aber natürlich im Auge“, sagt Ingrid Mause aus der Geschäftsleitung der Karl-May-Festspiele. Premiere der neuen Inszenierung „Der Ölprinz“ ist am 20. Juni.

Stadtfeste wie Frühlingsmarkt Attendorn rücken in den Fokus

„Wir beobachten und warten ab“, sagt auch Frank Burghaus von der Stadthalle Attendorn. Dort seien in den nächsten Wochen keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern geplant. Allerdings müsse man sich langsam Gedanken über Stadtfeste machen. Der Frühlingsmarkt in Attendorn etwa findet traditionell Ende April statt.

Wegen der aktuellen Entwicklung um den Coronavirus hat die Städtische Musikschule Olpe den für Samstag, 14. März, geplanten „Tag der offenen Tür“ abgesagt. „In Anbetracht der fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus steht das Wohl der Schüler und des Lehrkollegiums im Vordergrund“, teilt die Musikschule mit. Damit werde einer Empfehlung des „Verbandes der Musikschulen“ (VdM) gefolgt, der momentan ein unmittelbares Ausprobieren an Instrumenten nicht befürwortet.

Musikschule Olpe informiert auch ohne „Tag der offenen Tür“

Die Städtische Musikschule weist darauf hin, dass es trotz der Absage bis Ende März beliebige Möglichkeiten gibt, sich in Konzerten im Großen Saal des Alten Lyzeums zu informieren: Konzert der Blechbläserklassen von Ingo Samp und Andreas Regeling am Freitag, 13. März, 17 Uhr; Frühlingskonzert der Klassen von Olga Skuba und Anatoli Resch am Mittwoch, 25. März, 17 Uhr; Konzert der Schlagzeugklassen von Georg Haßa und Dirk Seiler am Freitag, 27. März, 18 Uhr; Musikforum am Montag, 30. März, 18 Uhr. Unabhängig davon, können jederzeit Einzelberatungstermine über das Musikschulbüro vereinbart werden.

Die Gemeinde Wenden hat eine für den 19. März geplante Informationsveranstaltung für alle Eltern, deren Kinder in zwei Jahren eingeschult werden, ebenfalls wegen des Coronavirus abgesagt.