Coronavirus: Große Geschäfte im Kreis Olpe öffnen wieder

„Land in Sicht“ ist nun auch für die größeren Einzelhandelsgeschäfte im Kreis Olpe, die ihre Türen bisher noch nicht öffnen durften.

Mode Fischer, ansässig in Elspe und in Altenhundem, wird am kommenden Montag, 27. April, beide Häuser wieder öffnen. Allerdings muss er die Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen. Deshalb bleibt in Elspe das Untergeschoss und in Altenhundem das Kellergeschoss geschlossen, so Michael Fischer auf Anfrage. Für beide Häuser habe das Unternehmen eine Hygienekonzept und eine Wegekonzept entwickelt.

Elektromärkte in Olpe und Attendorn

Auch der Elektrofachmarkt Expert Klein in Olpe öffnet am Montag wieder. Dafür wird die Verkaufsfläche ebenfalls durch Barrikaden oder Absperrband begrenzt. „Ich finde das ist ein richtiger Schritt im Sinne der Wirtschaft“, freut sich Benjamin Klappert, kaufmännischer Leiter der Expert Klein GmbH, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Vor Ort werden wir natürlich für die Sicherheit der Kunden und des Personals alle Hygienemaßnahmen einhalten.“ Dazu gehören unter anderem Bodenmarkierungen, um die notwendigen Abstände kenntlich zu machen. Um eine Kontaktinfektion zu vermeiden, kümmern sich die Mitarbeiter vor Ort auch um die Desinfektion beispielsweise der EC-Geräte. Die Öffnungszeiten bleiben beibehalten.

Von der neuen Regelung ist auch der „Euronics XXL Corte“ in Attendorn betroffen. Nachdem der Elektrofachmarkt in den vergangenen Wochen seine Waren ausschließlich über den Web-Shop hatte anbieten können, wird er ab Montag mit reduzierter Verkaufsfläche wieder für seine Kunden öffnen. Das Angebot einer Gratis-Lieferung bleibt jedoch weiterhin bis zum 15. Mai bestehen.