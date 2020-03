Corona: Trotz Schulschließung kein „lernfrei“ im Kreis Olpe

Der Schulschließungserlass des Landes NRW stellt auch die Schulen im Kreis Olpe vor eine neue Situation. Holger Köster, Rektor des Städtischen Gymnasiums Olpe bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, wie vorgegangen werde: „Der Landeserlass sagt aus, dass der Unterricht bis zum Ende der Osterferien ruht. Am kommenden Montag und Dienstag können alle Eltern ihre Kinder noch zu uns schicken, wir halten ein Betreuungsangebot vor.“

Köster sagte, die Schule werde sämtliche Eltern per E-Mail über die neue Situation benachrichtigen und um Rückmeldung bitten, wer sein Kind Montag und Dienstag zur Schule schicken werde. Köster: „Mit diesen Informationen werden wir dann planen können.“ Auch nach dem Montag und Dienstag werde im Gymnasium eine Betreuung angeboten, aber dann nur noch für Kinder von Eltern, die im Gesundheitswesen arbeiteten.

Keine lernfreie Zeit bis zu den Osterferien

Die Schüler, so der Schulleiter, dürften aber jetzt nicht damit rechnen, bis zum Beginn der Osterferien lernfreie Zeit zu haben. Köster: „Ab Mittwoch werden die Lehrer allen Schülern online Aufgaben stellen, die bearbeitet werden müssen.“ Im Klartext: Unterricht online, bzw. Homeoffice.

Die Grundschule am Hohenstein in Olpe hatte bereits vor dem Landeserlass auf ihrer Homepage einen Handlungsplan im Fall einer plötzlich angeordneten Schulschließung eingestellt. Dort heißt es unter anderem: „Damit im Falle einer Schulschließung die Rückstände der Kinder in den Fächern Mathematik und Deutsch nicht zu groß werden, ergreifen wir folgende Maßnahmen: Ab heute nehmen Ihre Kinder alle Unterrichtsmaterialien für die Fächer Deutsch und Mathematik täglich mit nach Hause. Dies sind Schulbücher und Arbeitshefte.“

Für den Fall einer Schließung erstellten die Klassenlehrer Wochenarbeitspläne, die über die Homepage der Schule unter dem Menüpunkt „Über uns – Unterrichtszeiten“ abgerufen werden könnten. Und weiter mit Blick auf die Eltern: „Soweit es Ihnen möglich ist, sollten Sie die Kinder bei der Bewältigung der Hausaufgaben unterstützen. Kurze Erklärungen werden den Wochenarbeitsplänen beigefügt. Zeichnen Sie bitte täglich ab, welche Aufgaben Ihr Kind erledigt hat.“

Elterngespräche sollen telefonisch erfolgen

Über eine Aufhebung der Schulschließung werde die Schule über die Homepage unter „Aktuelles“ informieren. Die Eltern sollten daher täglich dort schauen, ob es Neuigkeiten gebe.

Die Elterngespräche der Elternsprechwoche (23. bis 27. März) würden telefonisch erfolgen. Der Elternabend für die neuen Bläserkinder werde nach den Osterferien nachgeholt, der Termin werde frühzeitig bekanntgegeben.

Das Städtische Gymnasium in Lennestadt traf der Erlass nicht unvorbereitet. Schulleiterin Birgitta Pieters hatte schon seit Montag einen „Notfallplan“ im Kopf, der jetzt greifen wird. Für Notfälle wird die Schule ein Betreuungsangebot anbieten. Montag und Dienstag wird das Kollegium den „Home-Unterricht“ und mehr organisieren.

Homepage der Schule wird zur zentralen Plattform

Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen Aufgaben, um zu Hause lernen zu können. Für die Stufen Q1 und Q2 und die Klasse 10 (Einführungsstufe) ist digitaler Unterricht über E-Mails für drei Wochen kein Problem. Pieters: „Wir sind gut vernetzt.“ Für alle Informationen wird die Homepage der Schule zur zentralen Plattform.

Ein Not-Betreuungsangebot insbesondere für Beschäftigte im Gesundheitswesen wird das Gymnasium Maria Königin einrichten: „Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst“, heißt es im Elternbrief der Schulleitung, der am Freitagnachmittag verschickt wurde. Betroffene Eltern werden gebeten, ihren Bedarf per mail an Notbetreuung@maria-koenigin.de mitzuteilen.

Das Gymnasium Maria Königin hatte ebenfalls seit Tagen mit der Verordnung gerechnet. Unverständnis gibt es aus den Schulleitungen, dass die Anweisung zur Schulschließung erst um 13.30 Uhr, also kurz nach Schulschluss, und nicht bereits am Morgen verschickt wurde, als noch alle Schülerinnen und Schüler in der Schule waren. Jan Fabian Borys, MK-Schulleiter: „Darüber haben wir uns sehr geärgert.“

Aus der Not eine Tugend machen

Unfreiwillig wird die Situation an der Bigge-Lenne Gesamtschule in Finnentrop zum Experimentiervorhaben. Denn den bevorstehenden Unterrichtsausfall wollen die Finnentroper über den digitalen Weg lösen, so beschreibt es der kommissarische Leiter Thorsten Vietor. Sprich: Die Schüler bekommen, etwa über die Dropbox, Aufgaben zugesandt, die sie zuhause bearbeiten mögen. Im Übrigen gelte das Betreuungsangebot nur Montag und Dienstag für alle Schüler, ab Mittwoch dürfen nur noch Fünft- und Sechstklässler zur Schule gehen. „Und auch bitte nur diejenigen, deren Eltern keine andere Unterbringung organisiert bekommen“, so Vietor. Sein Wunsch sei es jedoch, dass ab Mittwoch alle Lichter in der Gesamtschule ausbleiben.