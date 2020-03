Coronavirus: Welche Folgen Unternehmen im Kreis Olpe spüren

Kreis Olpe. Die Ausbreitung des Coronavirus belastet die Wirtschaft im Kreis Olpe. Matthias Heider (CDU) fordert bereits Unterstützung aus der Politik.

„Die Corona-Folgen sind mit Wucht in der regionalen Wirtschaft angekommen.“ Dieses Fazit zieht IHK-Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener nach einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), an der sich 664 Unternehmen aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein beteiligt haben. Fast die Hälfte gab an, bereits Auswirkungen des Coronavirus auf ihr Geschäft zu spüren. 73 Prozent fürchten künftige Beeinträchtigungen.

„Zweifellos hat das Coronavirus negative Folgen für die Weltwirtschaft“, erkennt auch der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Heider. „Angesichts dieser Ausnahmesituation dürfen die betroffenen Unternehmen selbstverständlich erwarten, dass die Politik unterstützende Maßnahmen ergreift.“

Die Hälfte der befragten regionalen Unternehmen macht in der Umfrage deutlich, dass sie von den Behörden vor allem unbürokratische Unterstützung erwartet. Finanzielle Überbrückungshilfen halten etwa ein Drittel der Betriebe für erforderlich.

Überbrückungskredite und Kurzarbeit

Matthias Heider stellt drei Forderungen auf: „Erstens müssen wir sicherstellen, dass Unternehmen, die durch die aktuelle Krise in eine Schieflage geraten, finanziell stabilisiert werden. Dazu ist die Liquidität der Banken zu sichern.“ Überbrückungskredite etwa durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seien sinnvolle Instrumente.

„Zweitens müssen wir flexible Arbeitszeitmodelle fördern“, ergänzt der CDU-Politiker. Während der Finanzkrise vor gut zehn Jahren habe die deutsche Wirtschaft etwa mit der Kurzarbeiterregelung positive Erfahrungen gemacht. „Drittens müssen wir aus der Krise lernen und Konsequenzen ziehen.“ Dazu gehöre, dass medizinische Schutzkleidung und Arzneimittel wieder verstärkt in Deutschland produziert und gelagert werden müssten.

Knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen haben bereits auf eigene Initiative Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus und hiermit verbundene negative Folgen ergriffen. „Das verdeutlicht, wie ernst die Firmen das gesamte Thema nehmen“, betont Stephan Häger von der IHK Siegen-Olpe.