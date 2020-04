Coronavirus: Wolfgang Hüsch aus Neger singt für Senioren

Neger. Zurzeit fühlen sich die Menschen in den Seniorenheimen häufig einsam. Aber Wolfgang Hüsch aus Neger hat eine Idee - und prominente Unterstützung.

Eigentlich kennt man Wolfgang Hüsch mit Kochmütze. Oder auch mal mit übergroßer Hornbrille und Pullunder. Je nachdem mit welcher Show der Comedian aus Neger gerade auftritt. Zusammen mit seinem Netzwerk aus befreundeten Künstlern „Wollie´s Holliewald" ist er nämlich in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Immer mit dabei: eine ordentliche Portion Humor und jede Menge gute Laune. Doch jetzt hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: Mit Musik macht er Senioren in Pflegeheimen eine Freude – und dabei hat er prominente Unterstützung.

Wolfgang Hüsch ist 55 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Neger. Die beiden haben zehn Kinder - acht davon sind Pflegekinder. Seit der ersten Stunde des Künstlernetzwerkes „Wollie´s Holliewald" 1993 ist Wolfgang Hüsch nun schon mit dabei. „Ich war Sozialpädagoge und habe immer Spaß mit den Leuten gemacht“, erzählt er. „Und dann habe ich irgendwann mal einen Auftritt bei einem Fußballverein gehabt. So ist das in mein Leben gekommen.“

Immer was Neues

„Wollie´s Holliewald" ist keine Agentur, sondern eine Gemeinschaft aus befreundeten Künstlern, die gerne miteinander spielen. Dazu gehören Ralf Ringsdorf aus Weilburg, Conni Bardi aus Bingen und Sascha Lange aus Dortmund.

Es geht um Shows, Firmenfeiern, Teamevents, Galas, Dinnershows, Teambuilding und vieles mehr. „Wir kommen zum Beispiel als verrückter Koch und Kellner auf die Party“, erzählt der Familienvater. „Wir machen Musik, Comedy, Kabarett und Akrobatik. Es ist immer wieder was Neues.“

Unter ihren Kunden sind namhafte Firmen wie Mennekes, Bayer Leverkusen, Hensel oder auch BMW und Mercedes. Von 1998 bis 2005 waren sie auch bei den Karl May Festspielen in Elspe dabei.

Horst Freckmann Foto: Privat / WP

Aber jetzt konzentriert sich Wolfgang Hüsch erstmal auf seine Auftritte bei den Seniorenheimen. Alles fing mit einem Telefonat mit einer guten Bekannte der Familie an, die im St. Josefsheim in Wenden lebt. Besuchen können sie die Seniorin wegen des Coronavirus natürlich erstmal nicht mehr.

Am Telefon fragte sie dennoch, ob Wolfgang Hüsch und seine Frau nicht trotzdem mal vorbeikommen möchten, schließlich sei sie jetzt so allein. Wenigstens von der Straße aus mal winken, meinte sie. „Ich habe mir gedacht, dass man ja auch mehr machen könnte, als nur winken“, sagt Hüsch und erzählt, dass auch sein Sohn und ein Bekannter in der Altenpflege arbeiten.

So entsteht die Idee, für die Senioren Musik zu machen und Wolfgang Hüsch nimmt Kontakt zu den Pflegeheimen auf. „Die haben sich über mein Angebot gefreut“, sagt Wolfgang Hüsch. „Und ich freue mich, dass ich den Senioren eine Freude machen kann.“

Schlager und mehr

In die Seniorenheime darf er natürlich nicht. Aber Wolfgang Hüsch stellt sich mit seiner Anlage draußen in den Hof oder auf die Parkplätze und singt Schlager. Aber nicht nur. „Die Leute können sich gerne einen Song wünschen“, sagt Wolfgang Hüsch.

An seiner Seite steht Horst Freckmann. Der Komiker aus Bochum hat sich einst als Harald Juhnke-Imitator in der Rudi Carrel-Show 1989 einen Namen gemacht. Früher schlank im Smoking sah er dem Original sehr ähnlich - heute nimmt er sich eher an Heinz Erhard ein Beispiel. „Ich freue mich richtig, dass er mitmacht“, sagt Hüsch. „Er trägt Gedichte von Heinz Erhard vor und wir singen dann auch zusammen.“

Wolfgang Hüsch ist am Donnerstag, 9. April, im Haus Aggertal (Gummersbach). Am Mittwoch, 15. April, besucht er das St. Josefsheim in Wenden und das Haus Matthäus in Olpe. Teilnehmen können ausschließlich die Bewohner. Der Entertainer besucht auf Anfrage gern noch weitere Seniorenheime. Telefon: 0171-3345182, E-Mail: wh@holliewald.de. Seine Besuche sind kostenlos.