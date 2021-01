Das neue Jahr im Kreis Olpe: Alles wird besser – oder nicht?

Was hält die Glaskugel für den Kreis Olpe bereit?

Kreis Olpe. 2020 war für viele Menschen im Kreis Olpe ein schwieriges Jahr. Da kann es 2021 nur bergauf gehen, wie unser (satirischer) Jahresausblick zeigt.

Das Jahr 2020 war geprägt von einem Thema: Corona hier, Corona dort. Mit den Impfungen dürfte sich das aber hoffentlich schon bald erledigt haben. Unsere Redakteure jedenfalls haben beim Blick in die Glaskugel für 2021 wirklich wahre Nachrichten aus dem Kreis Olpe entdeckt, über die zu sprechen sein wird.

Unser satirische Jahresausblick hält einige Sensationen bereit. Wer das glaubt, ist selber schuld.

Neuer Stadtteil für Lennestadt

Lennestadt44 – hinter diesem Arbeitstitel verbirgt sich ein Projekt, das viele Probleme der Stadt quasi auf einen Schlag beheben wird. Die Zahl 44 steht für den 44. Ortsteil der Stadt an der Lenne. Den gibt es noch gar nicht. Richtig. Aber er soll in den nächsten Jahren geschaffen werden, und zwar auf der Hohen Bracht.

Fachleute aus der Wald-, Holz- und Bauwirtschaft haben herausgefunden, dass es unwirtschaftlich und ökologischer Wahnsinn ist, tausende von Fichten im Bereich Hohe Bracht abzuholzen, um sie für billiges Geld nach Asien zu verschiffen. Viel sinnvoller wäre es, das Holz vor Ort zu verarbeiten. Das soll ab 2021 geschehen. Auf die abgeholzten Flächen werden in Zusammenarbeit mit heimischen Holzhausfirmen aus den Fichtenstämmen trendige Holzhäuser gebaut. In den nächsten Jahren soll so ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Der Wohnungsmangel in der Stadt, in der es viel zu wenige Bauflächen, Wohnhäuser und Mietwohnungen gibt, wird abgefedert, die Waldbauern und auch der Fiskus als Waldbesitzer würden für ihr Borkenkäferholz mehr Erlöse erzielen als beim Export, sparten die teure Aufforstung und letztlich würde auch das Restaurant Hohe Bracht durch die neuen Gäste in Nachbarschaft endlich mehr Gewinn erzielen.

Über einen passenden Namen für das neue Dorf auf dem Berg wird bereits spekuliert. „Jammerberg“ analog zum nächsten Ortsteil Jammertal wird sich wohl nicht durchsetzen können, aber Brachtberg, eine Mischung aus Brachthausen (Gemeinde Kirchhundem) und Oedingerberg (Lennestadt) wäre eine denkbare Alternative. Lennestadts Bürgermeister will das Projekt Lennestadt44 Anfang April offiziell vorstellen.

Alte Schwingungen für neues Rathaus?

Die wird ausgeweitet. Das geht auf eine Initiative des neuen Bündnisses „Die echten Freunde der Kreisstadt Olpe“ zurück. Hintergrund: Auch der alte Bahnhof muss unter Denkmalschutz gestellt werden, nachdem sich ein für ein Graffiti gehaltenes Gemälde im Inneren des Gebäudes als historische Malerei entpuppte.

Nach monatelanger Diskussion und einem entsprechenden Bürgerentscheid, beugte sich der Rat der Stadt Olpe dem Willen der Bürger. Zähneknirschend. Denn: Die Sache hat einen Haken. Einen großen Haken sogar. Für das geplante Museum muss nun ein neuer Platz gefunden werden. Ebenso für das neue Rathaus. In der Verwaltung ist die Verzweiflung groß. Schließlich gibt es in der Stadt Olpe praktisch keine freien Baugrundstücke mehr.

Man überlegt nun, ob man eine der katholischen Bekenntnisgrundschulen opfern soll, um dort Rathaus und Museum zu integrieren. Doch da regt sich nun seitens des Architektenbüros, das den Entwurf für das neue Rathaus erarbeitet hat, vehemente Kritik. Solch ein modernes Gebäude könne man nicht mit den veralteten Schwingungen, die die katholische Bekenntnisgrundschule aussende, vereinbaren.

Impf-Start für die „Dreisten Drei“ in Wenden

Jahrzehntelang wusste der politische Beobachter in Wenden, wo er dran war. Alles war schwarz. Pechschwarz. Die CDU konnte mit ihrer Mehrheit schalten und walten wie sie wollte. Kritiker sprachen gar von Langeweile. Die rote SPD, die Grünen und die UWG verfügen auf einmal über eine politische Mehrheit. Aus der schwarzen Tristesse ist plötzlich eine kunterbunte Mehrheit geworden.

Das müsste ja eigentlich das beste Mittel gegen Politikverdrossenheit sein. Im kommenden Jahr wird es also einen großen Besucherandrang auf die sonst nur spärlich besetzen Zuschauerplätze bei den politischen Sitzungen geben. Und wenn die ja eigentlich unabhängige UWG über ihren Schatten springt und mit den beiden anderen Parteien gemeinsame Sache macht, hätte man alles im Griff. Man könnte dann von den „Dreisten Drei“ sprechen, die im Alleingang die tollsten Dinge durchboxen könnten. Das wäre Spannung pur für die Bürger.

Bleibt nur ein Problem: die Pandemie. Wie will man da allen einen Platz bieten auf der Zuschauertribüne im Ratssaal? Ich hab’s: Aufgrund der besonderen politischen Lage und des zu erwartenden Besucheransturms werden alle, die dabei sein wollen, jetzt schon geimpft. Möglichst bald. Am besten noch vor den über 80-Jährigen. Auf alle Fälle muss bis 3. Februar (auch mit der Folgeimpfung) alles über die Bühne sein. Dann ist nämlich die nächste Ratssitzung.

Parkdeck wird zum Einkaufserlebnis

Die Spatzen pfeifen es seit Wochen von der Dächern der Hansestadt: Bürgermeister Christian Pospischil beugt sich dem öffentlichen Druck und erteilt dem eine endgültige Absage. Von einem kompletten Aus für das Großbau-Projekt will er aber nichts wissen. „Wir wollen verhindern, dass die Attendorner in Zukunft überhaupt nicht mehr in unsere Innenstadt kommen, weil sie alle Einkäufe im neuen Einkaufszentrum erledigen und keinen Grund sehen, unsere wunderschöne Altstadt zu besuchen“, erklärt der Bürgermeister.

Er lässt die Bombe platzen: Weil mehr als genügend Parkplätze rund ums Rathaus und den Sauerländer Dom zur Verfügung stünden, sei das Parkdeck Feuerteich am Ennester Tor längst verzichtbar geworden. Da parke heute eh niemand mehr. „Wir haben uns nach intensiver Diskussion dazu entschlossen, das neue Einkaufszentrum auf dem Parkdeck Feuerteich zu realisieren. Dann ist der Weg für die Bürger in die Innenstadt auch nicht mehr weit.“

Kleine Einschränkung: Ein Parkdeck, wie im Wall-Center am Bahnhof geplant, wird es aus Platzgründen nicht geben. Wer mit dem Auto anreist, könne entweder ganz entspannt in der Innenstadt parken, oder sein Fahrzeug kostenfrei im neuen Viega-Parkhaus abstellen. „Ursprünglich war das nur für unsere Mitarbeiter gedacht, doch für die Stadt und ihre Bürger tun wir doch alles. Deshalb wird unser Parkhaus in Zukunft ein öffentliches sein“, berichtet Thorsten Henze, Leiter Gebäudemanagement bei Viega. Lauter guter Nachrichten also für die Attendorner.