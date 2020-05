„Die Kirche in Hünsborn gehört auf eine Postkarte“

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt am Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Amtszeit der Königspaare verlängert sich um ein Jahr. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die „Königsfragen“:

Heute Julian und Jessica Voß von der St. Kunibertus Schützenbruderschaft in Hünsborn.

1 Was ist Ihr Lieblingsplatz in Hünsborn?

Der Weiher meiner Großeltern. Trotz der Entfernung fahren wir oft zu dem Weiher um zu entspannen und den Alltagsstress hinter uns zu lassen.



2 Wo kann man in Hünsborn am gemütlichsten ein Bier trinken?

Auf einer Bank am Elritzen Weiher. Hier kann man in aller Ruhe mit Freunden ein Bier trinken – oder auch zwei.



3 Wo hat man die schönste Aussicht auf Hünsborn?

Der Natur- und Kulturlehrpfad der KigaUNI „Unterm Regenbogen“ eignet sich perfekt um unsere Natur kennenzulernen und die Aussicht auf unser schönes Dorf zu genießen.

4 Was ist am Schützenfest-Wochenende in Hünsborn der schönste Moment?

Natürlich ist das Vogelschießen für jede Schützenschwester und jeden Schützenbruder ein tolles Ereignis. Doch uns gefällt besonders der Sonntag. Neuerdings starten wir den Sonntag mit der heiligen Messe, wo wir alle einen Moment innehalten können und den lieben Gott für unsere Gemeinschaft und unser Leben Danken. Danach kommen Jung und Alt auf unserem Frühschoppen zusammen. Für alle Verantwortlichen des Vereins fällt zudem die Anspannung ab und sie können nun alle die letzten Stunden des Schützenfestes genießen.



5 Welches ist das schönste Gebäude in Hünsborn?

Das ist mit Abstand unsere Kirche mit dem einzigartigen Zwiebelturm. Die Kirche und der Vorplatz sollte man definitiv auf eine Postkarte drucken.

6 In welchem Verein in Hünsborn – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Für mich persönlich ist das die Wernerschaft. Neben dem Wernerfest ist vor allem das Neujahrsingen ein wirklich tolles Event, wo man das Dorfleben und die Gemeinschaft in vollen Zügen erleben kann.

7 Welche Person in Hünsborn hat einen Orden verdient?

Für uns hat jeder einen Orden verdient, der sich für die Gemeinschaft, Traditionen oder das Dorf einsetzt. Egal ob dies die Menschen in den Chören, dem Musikverein, dem Schützenverein, der Feuerwehr, des Sportvereins oder aus den anderen zahlreichen Vereinen von Hünsborn sind. Jeder trägt dazu bei, dass unsere Gemeinschaft funktioniert und das Leben in Hünsborn so Lebenswert ist.

8 Was ist das Schönste am Leben in Hünsborn?

Leider leben wir aus beruflichen Gründen aktuell nicht in Hünsborn. Wir versuchen jedoch so oft wie möglich am gesellschaftlichen Leben in Hünsborn teilzunehmen. Die Kombination aus der wunderbaren Natur, der dörflichen Ruhe und die Fülle aus Vereinen und Veranstaltungen macht das Leben in Hünsborn so attraktiv.



9 Welches Event in Hünsborn – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Das ist unser bekanntes Wernerfest. Vereine und Feste gibt es viele. Aber hier tut man auch noch etwas Gutes für viele Organisationen und bedürftige Menschen. Die Erlöse des Wernerfestes werden für karitative Zwecke gespendet. Alle Helfer und Helferinnen engagieren sich ehrenamtlich. Wer also noch nie auf dem Wernerfest war, am 30. Und 31.07.2021 ist es wieder soweit.

10 Was ist der größte Makel an Hünsborn?

Das es soweit von meinem Arbeitsplatz in Dortmund entfernt ist.

11 Fassen Sie das Leben in Hünsborn in einem Satz zusammen!

Modernes Leben, in einer wunderschönen Umgebung, ohne alte Traditionen und den Glauben an Gott zu vernachlässigen.

12 Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Hünsborn?

Die vielen Wälder und Wiesen in unserer Umgebung.

13 Welche Schlagzeile über Hünsborn möchten Sie gerne einmal lesen?

Golddorf Hünsborn wird zum Luftkurort.

14 Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Hünsborn ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Eine eigene Autobahnabfahrt, damit wir schneller nach Hünsborn fahren könnten.

15 Beschreiben Sie die Menschen in Hünsborn mit drei Adjektiven!

Traditionsbewusst, gläubig, gesellig

16 Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

An dem Tag würden wir gerne an unserem Weiher grillen und dabei natürlich Marschmusik hören.

17 Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Schönes Wetter, ein friedliches und stimmungsvolles Fest. Natürlich wünschen wir uns auch, dass wir bis dahin die Krise alle Gesund überstanden haben und dass wir dann keinen Gedanken mehr an Corona verschwenden müssen.

18 Welches Dorfklischee trifft auf Hünsborn voll zu?

Neuigkeiten verbreiten sich hier sehr schnell.

20 Welches Dorfklischee trifft auf Hünsborn überhaupt nicht zu?

Wir haben definitiv mehr Menschen als Kühe in Hünsborn.

21 Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Unsere Hochzeit.

22 Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Die Geburt unserer kleinen Prinzessin.

23 Was war in Hünsborn vor 20 Jahren besser als heute?

Vor 20 Jahren war ich 9 Jahre alt und besuchte die Grundschule in Hünsborn. Rückblickend hat sich das Leben damals unbeschwerter und nicht so hektisch angefühlt.

24 Was war in Hünsborn vor 20 Jahren schlechter als heute?

Die Internetverbindung. Unser AOL Anschluss in Kombination mit Windows 98 war wirklich eine Katastrophe.

25 Wofür lohnt es sich, in Hünsborn zu kämpfen?

Unsere Schützenbruderschaft, aber auch viele andere Vereine in unserem Dorf, kämpfen für die Aufrechterhaltung unserer Traditionen, Werte und unseres Glaubens. Die Globalisierung und die rasante wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes, lassen oft keinen Platz mehr für die genannten Punkte. Wir sind dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die uns daran erinnern, wo wir herkommen, welche Geschichte unser Land hat und welche Ideale wir als Christen vertreten.

26 Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Hünsborn am meisten?

Sich wieder mit Freunden zu treffen und ganz unbeschwert miteinander zu feiern und zu tanzen. Ganz besonders natürlich auf das Schützenfest 2021 in Hünsborn.