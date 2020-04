Diebe stehlen wertvolles Werkzeug in Drolshagen und Olpe

Olpe/Drolshagen. In zwei Fällen ist über Ostern in Drolshagen-Bleche und Olpe-Rosenthal wertvolles Werkzeug gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf Werkzeug haben es unbekannte Diebe in zwei Fällen in Drolshagen und Olpe abgesehen. Das berichtet die Kreispolizeibehörde.

Zwischen Karsamstag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, schlugen unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe an einem Kleintransporter einer Bedachungsfirma in Drolshagen-Bleche in der Straße „Simonspike“ ein. Sie entwendeten Arbeitsgeräte im fünfstelligen Wert.

Ebenfalls in der Zeit von Samstag (13 Uhr) und Dienstag (6.45 Uhr) drangen Unbekannte in ein umzäuntes Baustellengelände in Olpe-Rosenthal ein und öffneten gewaltsam zwei Baucontainer sowie einen Radlader. Den Radlader schlossen sie zwar kurz, entwendeten jedoch hieraus lediglich Elektronikteile. Die Schlösser der Container brachen sie auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Sowohl der Wert der Beute als auch der Sachschaden am Container und Radlader liegen im vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.