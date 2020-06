Dorfplatz in Biekhofen: Bürger wollen keine Bachoffenlegung

Ein Treffpunkt für junge Familie oder Senioren fehlt in Biekhofen. Doch das soll sich idealerweise im kommenden Jahr ändern: Die Dorfgemeinschaft um Anwohner Gregor Stuhldreier (SPD) bemüht sich immer intensiver um den Bau eines Dorfplatzes an der Einmündung Mühlenweg/Bachschwinde, also in unmittelbarer Nähe zum Haus Luke. Auch die CDU hat ihre Unterstützung zugesagt.

Erste Ideen, wie der neue Dorfplatz aussehen könnte, existieren schon länger. Neben Bäumen, Sträuchern und kleineren Hecken finden sich Sitzgelegenheiten, möglicherweise überdacht, in den Planungen wieder. Der kleine Weg, der über den Platz führen soll, könnte mit einer Einstreudecke versehen werden, das wäre laut Robert Feiler vom städtischen Umweltamt pflegeleichter. In den ersten Überlegungen taucht auch eine Offenlegung des kleinen Bachlaufs auf.

Ort für das Antreten

Doch dazu wird es vermutlich nicht kommen, glaubt man den Worten Stuhldreiers, der sich zuletzt mit einigen Dorfbewohnern ausgetauscht hat. „Dabei war die einhellige Meinung, den Bachlauf nicht freizulegen. Zum einen, weil der Platz an Größe verlieren würde und zum anderen, weil der Bach in der Regel überhaupt kein Wasser führt.“ Es gab in der Vergangenheit auch Überlegungen, die eine kleine Kapelle oder einen Dorfbrunnen vorsahen, erklärt Stuhldreier auf Nachfrage dieser Redaktion.

Wie auch immer der Platz am Ende aussehen wird, klar ist: er soll ein Ort der Zusammenkunft werden, etwa für die Schützen, die sich hier zum Antreten aufstellen könnten. Möglicherweise eignet er sich künftig auch als Austragungsort für das Kinderschützenfest. Genauso könnte im Winter auf dem Platz ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Ideen, die es nun gilt voranzutreiben.

Antrag bis Ende September

Bei der Pflege des neuen Platzes würde die Dorfgemeinschaft sie Stadt nicht alleine lassen, versprach Stuhldreier. Bürgermeister Christian Pospischil warb ebenso für eine Umsetzung der Pläne, denn: „So ein Platz würde zu einem Gemeinschaftsgut, das einen großen Nutzen für Biekhofen stiften würde. Hier sind in den vergangenen Jahren viele junge Familien hingezogen. Ein solcher Platz würde eine gute Resonanz erfahren.“

Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 115.000 Euro. Es besteht die Möglichkeit, zwei Drittel davon über das Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“ abzurufen. Dafür muss jedoch bis Ende September ein ausgearbeiteter Antrag eingereicht werden. Die Zeit drängt also, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Sommerpause. Der Plan sieht daher nun vor, dass sich die Dorfgemeinschaft Ende Juni nochmal trifft und alle Dorfplatz-Wünsche gebündelt der Verwaltung zuschickt.