Antonius Hamers aus Heggen macht Karriere im Bistum Münster

Heggen. Antonius Hamers wurde in Heggen geboren. Seit Sonntag ist er Domkapitular am Paulus-Dom in Münster. Damit setzt er seine steile Karriere fort.

Der gebürtige Heggener Dr. Antonius Hamers (50) wurde am Sonntagnachmittag als neuer residierender Domkapitular am St.-Paulus-Dom in Münster eingeführt. Während einer feierlichen Vesper nahm ihn Domprobst Kurt Schulte in das Domkapitel auf. Der Münsteraner Bischof Dr. Felix Genn, der auch an der Vesper teilnahm, hatte Hamers Anfang Dezember die Ernennung mitgeteilt.

Aus der Heimat nahmen an den Feierlichkeiten neben seiner Familie auch engere Freunde, Pfarrer Raimund Kinold und Pastor Jochen Andreas teil. Zukünftig wird Antonius Hamers seinen priesterlichen Dienst vor allem im Dom zu Münster ausüben.

Umzug in die Nähe des Münsteraner Doms

Seine Hauptaufgabe ist und bleibt allerdings die Leitung des Katholischen Büros in Düsseldorf, das die Kontaktstelle der nordrhein-westfälischen Bistümer zur Landesregierung, zu den Ministerien, zu politischen Parteien, Institutionen und Verbänden sowie zu den evangelischen Landeskirchen ist. Seine neue Aufgabe ist mit einem Umzug verbunden. Der Heggener wird in die Nähe des Doms ziehen.

Aus seiner Vita geht hervor, dass Antonius Hamers 1969 in Lennestadt geboren und in Heggen aufgewachsen ist. Der promovierte Jurist hatte vor seinem Theologiestudium von 1998 bis 2001 als Referent beim Bundesverband der Deutschen Industrie in Köln und Berlin gearbeitet.

Drei Jahre Kaplan in Mettingen

2008 wurde Hamers zum Priester geweiht. Nach kurzen Vertretungen in Wachtendonk, Xanten und Beckum wirkte er für drei Jahre als Kaplan in Mettingen. Für die Diözese Münster wurde Hamers 2011 Polizeidekan.

Seitdem arbeitet er in der Pfarrseelsorge in Münster-Amelsbüren-Hiltrup. Außerdem ist Hamers Lizentiat im Kirchenrecht und seit 2013 Richter am Bischöflichen Offizialat. Zudem nimmt er einen Lehrauftrag an der Westfälischen Wilhelms-Universität (Münster) wahr. 2014 und 2018 wurde er in den Priesterrat im Bistum Münster gewählt.

Zu seiner Heimat Heggen pflegt er regen Kontakt und hilft wenn möglich beim Messelesen gerne aus, sagte Pastoralverbundsleiter Raimund Kinold unserer Redaktion.