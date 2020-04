Drei Verletzte bei Zimmerbrand in Meggen

Drei Verletzte forderte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr ein Zimmerbrand in Meggen. In einer Wohnung in der Walzwerkstraße auf dem Gelände eines ehemaligen Dachdeckerbetriebs war aus ungeklärter Ursache in der Zwischendecke ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wurde aber wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung notärztlich behandelt.

Wehr unter Atemschutz

Die Feuerwehr verschaffte sich mit drei Trupps unter Atemschutz Zugang in die Wohnung, öffnete den Brandherd und konnte das Feuer schnell löschen. Nach dem Lüften der Räume konnten die Einheiten aus Meggen und Altenhundem, etwa 35 Personen, wieder abrücken. Außerdem waren Rettungsdienst, DRK und Polizei im Einsatz.