Dreiste Betrüger nutzen die Unsicherheit aus

Dreiste Betrüger nutzen in der Coronazeit die Unsicherheit der Menschen schamlos aus. Ihr Erfindungsreichtum ist scheinbar grenzenlos. Ein angeblicher Enkel ruft aus dem Ausland an, sagt, dass er in Quarantäne sitzt und dringend Geld benötigt. In Bonn bot ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer bekannten Impfstoff-Firma ausgab, ein Corona-Impfstoffpaket für 6000 Euro an. Doch die angerufene 64-Jährge fiel nicht auf den Schwindel herein. Wie ist die Situation im Kreis Olpe? „Betrügereien mit Bezug zum Thema Corona liegen der Polizei im Kreis Olpe nicht vor. In der Vorweihnachtszeit häuften sich aber Fälle von Warenkreditbetrug sowie Betrug in Zusammenhang mit sogenannten Fake-Shops“ sagt Michael Klein, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Olpe, auf Anfrage unserer Redaktion.

Kriminelle fälschen die Internetshops von bekannten und real existierenden Firmen und bieten hochwertige Markenartikel günstig an. Bestellt der Kunde, werden direkt auch seine Bank- und Kreditkartendaten abgefragt. Liefern tun solche Fake-Shops nach einer Vorauszahlung jedoch nicht. Besonders schlimm: Neben dem erlittenen finanziellen Schaden werden in diesen Fake-Shops auch die Kontodaten der Betroffenen erbeutet.

„Die Leute bestellen im Internet iPhones, Kleidung und Elektroartikel, bekommen die Ware aber nicht, weil der Shop real nicht existent ist. Diese Shops sind teilweise sehr gut aufgebaut, aber es steckt nichts dahinter. In dem Bereich haben wir reichlich Anzeigen gehabt“, berichtet Michael Klein. Die Ermittlungen seien schwierig, da die Verantwortlichen meistens im Ausland sitzen. Auch Warenkredit-Betrügereien hatte die Olper Polizei verstärkt zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um Ebay-Betrügereien. Leute ersteigern Waren, erhalten diese aber nicht.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es im Kreis Olpe auch verstärkt Fälle mit falschen Polizisten am Telefon oder Enkeltricks. „Wir haben bundesweit immer wieder ein vermehrtes Aufkommen von Anrufen, an denen zumeist ältere Menschen beteiligt sind. Danach lassen die Anrufe dann wieder nach. Mittlerweile gehen die Bürgerinnen und Bürger mit diesen Anrufen, sicher auch wegen der Öffentlichkeitsarbeit, sehr professionell um. Sie legen einfach auf und informieren die Polizei. In absoluten Einzelfällen kam es zu Zahlungen“, so Michael Klein.

Der Olper Polizeisprecher nennt als Beispiel „einen klassischen Fall mit gutem Ausgang“, der sich im November 2019 ereignet hatte. Ein 86-jähriger Olper erhielt einen Anruf eines falschen Polizisten. Dieser berichtete von zwei Bulgaren, die im Zusammenhang mit einem Raubüberfall festgenommen worden seien. Zwei weitere sollten nach Angaben des Anrufers noch flüchtig sein. Weil bei den Festgenommenen angeblich ein Zettel mit den Kontodaten des Seniors gefunden wurde, forderten die Betrüger ihn auf, eine hohe fünfstellige Summe von seinem Konto abzuheben und das Geld an einen Polizisten zu übergeben. Tatsächlich ging der 86-Jähige zu seiner Bank, um das Geld von seinem Sparbuch abzuheben. Die für das Thema „Falscher Polizist“ sensibilisierte Bankmitarbeiterin erfuhr so von dem Anruf und konnte den Olper davon überzeugen, zunächst Kontakt mit der „richtigen“ Polizei aufzunehmen. So konnte ein Schaden verhindert werden.

„Das sind Wellen, die durch das ganze Bundesgebiet gehen. Wir sind da nicht allein. Das ist durchstrukturiert“, erläutert der Polizei-Sprecher. Senioren stehen im Fokus der skrupellosen Trickbetrüger. Per Rückwärtssuche im Telefonbuch machen sie sich auf die Suche nach alten Vornamen. „Sie suchen zum Beispiel nach Siegfried oder Adolf. Dann klappern sie ganze Straßen oder Orte ab“, sagt Klein.

Es ist schwierig, den dreisten Kriminellen auf die Spur zu kommen. „Generell ist die Wahrscheinlichkeit, Täter im Bereich der nationalen wie internationalen Betrugskriminalität zu ermitteln relativ gering. Trotzdem werden immer wieder größere Banden aufgetan, die insbesondere im Bereich der Delikte rund um Seniorinnen und Senioren tätig sind“, erläutert Klein.