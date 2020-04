Drogen-Opa von Lennestadt: BGH hebt Verurteilung auf

„Das ist ja wie lebenslänglich“, hatte Klaus Söbke am 17. Juni 2019 im Landgericht Siegen das Urteil gegen seinen 69-jährigen Mandanten kommentiert. Dem fast 40-fach vorbestraften, schon lange rauschgiftabhängigen Lennestädter brummte die Kammer eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten auf wegen Drogenhandels mit Waffen. Bei einer Hausdurchsuchung hatten die Ermittler unter anderem eine nicht geladene Gaspistole, einen Baseballschläger und Pfefferspray gefunden.

Die Waffen, so Verteidiger Söbke, hätten nur zur Selbstverteidigung gedient, da sein Mandant schon einmal überfallen worden sei. Sie stünden nicht im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Der Anwalt aus Grevenbrück legte Revision gegen das Urteil beim Bundesgerichtshof (BGH) ein.

Lennestädter gesundheitlich stark angeschlagen

Und aus Karlsruhe erhielt er vom 4. Strafsenat jetzt frohe Kunde. „Die Frist zur Absetzung der Urteilsgründe ist nicht eingehalten worden. Allein aus diesem Grunde hat der BGH das Urteil zurückgewiesen. Es wird jetzt von vorne neu verhandelt“, so Klaus Söbke im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuständig bleibt das Landgericht Siegen. Dort wird nun eine andere Kammer das Verfahren neu aufrollen.

„Das hat man als Anwalt sehr selten“, kommentierte Söbke seinen Erfolg beim BGH. Dem betagten und gesundheitlich stark angeschlagenen Mandanten werde dies sehr helfen. Der Anwalt hatte einen Antrag auf Haftprüfung gestellt. Schon mehrfach sei der 69-jährige Lennestädter im Justizkrankenhaus in Fröndenberg wegen seines Rückens behandelt worden. Inzwischen wurde er auch in der Uniklinik in Köln operiert.

Klaus Söbke hofft jetzt, dass sein Mandant bald aus dem Gefängnis kommt. Seit eineinhalb Jahren sitzt der 69-Jährige in der JVA Attendorn in Untersuchungshaft.