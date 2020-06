Drolshagen: Beliebter Seelsorger kocht gern italienisch

Der Altar in der St. Antonius-Kirche war am Pfingstmontag mit einer großen „25“ geschmückt. Und das hatte seinen Grund: Pastor Antonio Calabrese feierte an diesem Tag die Heilige Messe anlässlich seines Silbernen Priesterjubiläums. Verschönert wurde diese durch sechs Mädchen von den „ColourKids“ des Ortes, die einige Lieder zu Ehren des Jubilars sangen. Außerdem spielten einige Musiker des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Iseringhausen drei Musikstücke am Ehrenmal.

Zu einem anschließenden großen Fest konnte der 52-Jährige aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen nicht einladen. Vielleicht wird dieses zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, wenn auch seine Mutter, die in Madrid lebt, teilnehmen kann. Aus der Vita geht hervor, dass Antonio Calabrese in Lippstadt geboren wurde. Seine Mutter stammt aus Spanien und arbeitete in Lippstadt als Krankenschwester. Der Vater kam als Gastarbeiter in den 60-er Jahren aus Süditalien nach Deutschland. Antonio wuchs mehrsprachig auf und absolvierte sein Abitur am Gymnasium in Lippstadt.

Entschluss früh gefasst

Schon früh reifte in ihm der Entschluss, Priester zu werden. Er studierte vier Jahre in Paderborn und ein Jahr in Padua/Italien. Als Diakon war der angehende Geistliche in der Heilig-Geist-Gemeinde in Hagen-Halden tätig. Der große Tag der Priesterweihe folgte am 3. Juni 1995.

Mit dreizehn weiteren Weihekandidaten erhielt Antonio Calabrese durch Erzbischof Dr. Johannes Joachim Degenhardt im Hohen Dom zu Paderborn die Priesterweihe. Seine erste Vikarstelle führte ihn gleich in den Kreis Olpe und zwar nach Elspe (1995 bis 1999). Danach wechselte der junge Priester ins Ruhrgebiet nach Herne Wanne-Eickel. Hier war Vikar Calabrese von 1999 bis 2003 „im Weinberg des Herrn“ tätig. Es folgte die dritte Stelle in der Pfarrei Hl. Geist in Lemgo (Lipperland mit Diasporasituation) von 2003 bis 2006.

Danach kam er im September 2006 in den Pastoralverbund Kirchspiel Drolshagen, in dem er seitdem seelsorgerisch arbeitet. Zu seinen Hobbys zählt das Kochen. „Natürlich italienisch“, sagt der volksnahe Geistliche, der in Iseringhausen wohnt. Aber auch der Fußball gehört zu seinen Steckenpferden. Wenn es um Italien geht, hält er zu Inter Mailand. „Weil Mutti da wohnt“, ist in Spanien Real Madrid sein Favorit und in Deutschland hält er zu Borussia Mönchengladbach.

Menschen begleiten

Besonders besorgt ist Pastor Calabrese, dass sich die volkskirchlichen Strukturen im Prozess des Auflösens befinden. „Im Kern ist die Familie noch gläubig und die Traditionen auf dem Dorf sind – im Vergleich zur Stadt - noch relativ lebendig“, führt er fort. „Die Menschen an den Lebenswendepunkten zu begleiten“, sind seine schönsten Amtshandlungen.