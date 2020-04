Drolshagen: Einbrecher verwüsten Gebäude der Sekundarschule

Die Täter richteten beim Einbruch in die Sekundarschule in Drolshagen einen hohen Sachschaden an.

Drolshagen. Beim Einbruch in die Sekundarschule in Drolshagen haben unbekannte Täter einen großen Schaden verursacht. Mehrere Scheiben wurden eingeschlagen.

Einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro haben unbekannte Einbrecher am Wochenende in der Sekundarschule in Drolshagen angerichtet. Nach Polizeiangaben drangen sie in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, gewaltsam in das Gebäude am Herrnscheider Weg ein, in dem sie diverse Fensterscheiben einschlugen.

In der Schule hebelten die Täter zudem mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.