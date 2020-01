Drolshagen: Grünes Licht für Haushalt 2020

Obwohl es nur am Rande im Haushaltsplan 2020 aufgeführt wird, schwebt es wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Drolshagener Kommunalpolitiker: das städtische Hallenbad. Denn wer die Zahlen und gestrigen Haushaltsreden der Fraktionssprecher hörte, konnte spüren, wie sehr die nahe finanzielle Zukunft der Stadt Sorgen macht. Trotz prognostizierter schwarzer Zahlen (siehe Grafik) rollen gewaltige Investitionen auf die Stadt zu.

Planungskosten mit Brisanz

Axel Gosmann, Sprecher der SPD, der einzigen Fraktion, die am Abend das Zahlenwerk ablehnte, CDU, UDW und UCW stimmten zu, brachte es auf den Punkt: „Wer genau hinsieht, erkennt die enormen Planungskosten für das Jahr 2020. Allein 515.000 Euro, und das Hallenbad ist noch gar nicht dabei.“ Planungskosten seien die Vorläufer erheblicher Bau-Investitionen: „Wenn man davon ausgeht, dass Planungskosten rund zehn Prozent der Bausummen betragen, dann wird es, wenn man die Beträge hochrechnet, schon brisant.“ Im Klartext: Die Planungskosten für das Feuerwehrhaus Iseringhausen, für die Schulen, die Sanierung des Rathauses und eine neue Wohnanlage für Flüchtlinge wiesen auf über fünf Millionen Euro Baukosten hin. Hintergrund: Das Gutachten für die Hallenbadsanierung spricht von Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro.

Kreis Olpe Steuern und Kredite Der Haushaltsplan 2020 weist ein Volumen von rund 26, 7 Millionen Euro aus, bei einem Plus von rund 250.000 Euro. Die Kämmerei kalkuliert mit Gewerbesteuereinnahmen von 7 Millionen Euro, 2021 sollen es 7,2 Mio. Euro sein. Die Kreditaufnahme wird auf 4,5 Mio. Euro gesetzt, eine Mio. Euro soll getilgt werden.

Dennoch positionierte sich Gosmann und seine SPD gestern bereits für einen Bad-Erhalt: „Zu einer Stadt gehört ein Hallenbad.“

Kommunalwahl im Sinn?

Aber: Mit den zahlreichen Planungen erwecke die Stadt Erwartungen, die mit anschließenden Baumaßnahmen gar nicht erfüllt werden könnten. Ob das wohl mit der Kommunalwahl zusammenhänge, argwöhnte Gosmann. Und einige Jahre später müsse dann erneut geplant werden, mit deutlich höheren Kosten. Auf solche Fragen gebe der Haushalt keine Antworten. Gosmann: „Welches Projekt wird denn nun zuerst begonnen? Uns fehlt ein klarer Masterplan.“ Viele kleinere, dringend notwendige Maßnahmen fielen hinten runter, so neues Pflaster für den Marktplatz oder eine Beleuchtung des Fußgänger- und Radweges Richtung Hützemert. Auch der soziale Wohnungsbau liege brach, ein Klimakonzept fehle. Gosmanns Fazit: „Wir sparen uns kaputt“.

Alle wollen das Hallenbad

Georg Melcher (CDU), Chef der weitaus größten Fraktion im Stadtrat, stellte die Erfolge der vergangenen Jahre in den Blickpunkt seiner Rede: Die Haushaltssicherung sei Geschichte, die Steuerhebesätze trotz finanzieller Probleme weiterhin konstant, Überschüsse seien erwirtschaftet und zurückgelegt worden. „Wie schon in den vergangenen Jahren werden auch im Haushalt 2020 keine absoluten Highlights gesetzt. Aber das gehört zu unserem eingeschlagenen Weg.“

Die von der SPD kritisierten vielfältigen Planungskosten trage die CDU mit, denn nur, wenn sorgfältig geplant werde, wisse man, was auf einen an Baukosten zukomme. Teuren Überraschungen wie beim Sekundarschulneubau könne so vorgebeugt werden.

Auch Melcher kam nicht am Hallenbad vorbei und verteidigte „erhebliche Planungskosten“, … „damit wir nicht ins offene Messer laufen. Dann muss die intensive Suche nach Fördermitteln in Angriff genommen werden.“ Die grundsätzliche Position der CDU sei klar: „Wir freuen uns, dass auch alle anderen Fraktionen grundsätzlich am Erhalt des Stadtbades interessiert sind.“ Die Kinder in der Stadt müssten Schwimmen lernen können.

Das Pachtmodell würde man gerne fortsetzen, allerdings habe der Pächter Lenne-Therme mitgeteilt, das Bad nur im Rahmen eines Dienstleistungs- und nicht mehr eines Pachtvertrages fortzuführen. Melcher: „Wünschenswert wäre es aber, dass das bisherige Modell mittelfristig, gegebenenfalls mit einem gewissen Zubrot für den Pächter, bis zur endgültigen Entscheidung hinsichtlich der Zukunft des Stadtbades weitergeführt wird. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass dieses so noch eintreten kann.“

Richtig sei es, so Melcher, nicht voreilig neue Windkraft-Vorrangzonen zu planen. Bestes Beispiel sei die Stadt Hilchenbach, die die Planungen nach acht Jahren eingestellt habe. Die Rechtsunsicherheit sei zu groß. Die Stimmungslage in Sachen Windkraftnutzung sei derart gespalten, dass ein Lokalpolitiker mitunter ratlos sei, wie er sich verhalten solle.

Weiterer Bericht folgt