Drolshagen: Mobile Hundefriseurin eröffnet Hundesalon

Sondern/Drolshagen Anja Sidenstein betreibt derzeit einen mobilen Hundesalon. Im Februar eröffnet sie einen festen Hundesalon in Drolshagen. Die Details:

Wenn Anja Sidenstein zu Besuch kommt, können Hunde entspannen. Sie badet sie, bürstet sie und pflegt ihre Pfoten. Je nachdem, was der Besitzer wünscht. „Ich behandle die Hunde mit ganz viel Ruhe“, sagt Anja Sidenstein. Seit 2018 betreibt sie den mobilen Hundesalon „Für alle Felle“ und kümmert sich um die Vierbeiner im Kreis Olpe. „Mittlerweile ist die Nachfrage so groß, dass ich sie mobil nicht mehr bewältigen kann“, sagt sie. Darum eröffnet sie im Februar einen Hundesalon in Drolshagen.

Drolshagen: Hundesalon „Für alle Felle“ eröffnet im Februar

„Ich sehe einen Hund und verliebe mich schon“, sagt die 32-Jährige. Jeder Hund habe andere Charakterzüge: „Manche sind total cool und gelassen, andere mega gestresst.“ Doch egal wie zappelig der Hund ist, bisher hat sie für jeden eine Wohlfühloase schaffen können. Die Ruhe, die sie ausstrahlt, überträgt sich auf die Tiere.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Wenn ein Hund bei ihr ist, widmet sie all ihre Aufmerksamkeit nur dem Vierbeiner. „Bei den zappeligen Hunden muss man dann eben genug Zeit einplanen.“ Begegnet sie einem Hund das erste Mal, nimmt sie sich extra viel Zeit zum Kennenlernen. „Das soll ja keine Arbeit am Fließband sein“, so Anja Sidenstein.

Hundefriseurin: Geschäft von Corona-Krise kaum betroffen

Im Jahr 2018 hat sie eine Ausbildung zur in Bonn gemacht. Nun wagt sie den Schritt, einen festen Salon zu eröffnen. „Dort laufen gerade noch die Renovierungsarbeiten“, erzählt die Sonderin.

Die Corona-Krise hat ihr Geschäft kaum beeinträchtigt. „Viele Besitzer bleiben gerne dabei, wenn ich mich um ihren Hund kümmere. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt“, sagt sie. Auch die Übergabe des Hundes und die spätere Abrechnung müssen unter Einhaltung des Mindestabstands stattfinden. Weiterhin müssen die üblichen Corona-Hygienemaßnahmen erfüllt und feste Termine vergeben werden.

Hundesalon „Für alle Felle“ in Drolshagen bietet mehr Platz

Anja Sidenstein ist froh, dass sie auch in Pandemie-Zeiten weiterarbeiten kann und freut sich auf ihren Salon in Drolshagen. Ab dem Frühsommer wird die gelernte technische Zeichnerin in Vollzeit dort arbeiten. Im Hundesalon in Drolshagen ist die Badewanne auch für größere Hunde geeignet.

„Hunde in Größe eines Golden Retrievers oder Königspudels konnte ich in meinem Wagen nicht baden, da die Warmwassermenge nicht ausreichend war. Im Salon ist das später alles möglich.“ Im Drolshagener Salon wird Anja Sidenstein mehr Platz und eine größere Ausstattung haben.

Drolshagen: Im neuen Salon können mehr Hunde frisiert werden

Auch quantitativ kann sie durch den Salon jetzt mehr Hunde glücklich machen. „Im Schnitt kommen drei Hunde am Tag zu mir. Im Salon werde ich ein bis zwei mehr annehmen können.“ Die zum Teil langen Anfahrtswege fallen weg.

„Mit meinem mobilen Hundesalon bin ich zu Kunden im 40-Kilometer-Umkreis gefahren.“ Sobald sie ihren Hundesalon in Drolshagen eröffnet hat, wird sie den Campingwagen ihres mobilen Hundesalons verkaufen.

Drolshagen: Gang zum Hundefriseur nicht nur Luxus

Viele würden denken, dass der Gang zum Hundefriseur nur Luxus sei. Doch das ist ein Trugschluss: „Das Fell wächst bei manchen Hunden so wie bei uns Menschen“, erklärt Anja Sidenstein. Wird das Fell nicht geschnitten, wächst es immer weiter und verfilzt. „Es kommen auch Härtefälle zu mir“, so die Hundefriseurin. „Da waren Hunde lange nicht beim Friseur und ihr Fell ist komplett verfilzt.“ Hier gibt es nur eine Lösung: Das Fell muss ab.

+++ Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe lesen Sie auf wp.de/olpe +++

Weil das Mensch und Hund vermeiden möchten, ist der Gang zum Hundefriseur so wichtig. „Ich habe viele Stammkunden, die alle vier oder fünf Wochen oder alle drei Monate den Hund bei mir vorbeibringen. Das ist je nach Rasse unterschiedlich“, erzählt Anja Sidenstein. „Die Hunde freuen sich dann immer richtig, wenn sie fertig sind.“ Frisurentrends wie beim Menschen gäbe es nicht. „Die meisten Besitzer wollen einen pflegeleichten, kurzen Schnitt bei ihren Hunden haben.“

Info: Hundesalon in Drolshagen liegt in der Kampstraße

>> Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Hundesalons „Für alle Felle“ unter www.hundesalon-fuerallefelle.de oder auf dem Instagram-Kanal „der_hundesalon_fuerallefelle“.

>> Erreichbar ist Anja Sidenstein für Terminreservierungen unter der Handynummer 0157/32610023.

>> Ihr Hundesalon in Drolshagen, der im Februar eröffnet, liegt in der Kampstraße und hat die Hausnummer 11.