Drolshagen: Unbekannte Einbrecher durchwühlen Wohnung

Drolshagen. Nach einem Einbruch in Drolshagen sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannten Täter durchwühlten am hellichten Tag eine Wohnung.

Bereits am Freitag (19. Juni) sind Unbekannte zwischen 6 und 16 Uhr in eine Wohnung in der Straße „Breite Wiese“ in Drolshagen eingedrungen. Dafür brachen sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei Olpe das Türschloss der Wohnungseingangstür heraus.

Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.