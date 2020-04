Drolshagen: Wieder wüten Einbrecher in der Sekundarschule

Erneut sind Einbrecher in die Sekundarschule in Drolshagen eingedrungen und haben einen großen Sachschaden verursacht.

Drolshagen. Einbrecher haben am Wochenende großen Schaden in der Sekundarschule in Drolshagen angerichtet. Die Schule war schon öfter Ziel von Einbrechern.

Die Sekundarschule in Drolshagen ist am Wochenende erneut das Ziel von Einbrechern gewesen. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, in das Schulgebäude am Herrnscheider Weg ein, berichtete die Polizei Olpe am Dienstag.

Die Einbrecher warfen im rückwärtigen Bereich des Hauptgebäudes ein Fenster ein, über das sie in das Gebäude einstiegen. Dort brachen sie diverse Klassentüren auf und durchwühlten Schränke und Schreibtische. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden, nach Polizeiangaben liegt er aber mindestens im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Entwicklungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Erst vor einer Woche hatten bislang unbekannte Einbrecher in der Sekundarschule gewütet und mehrere Scheiben eingeschlagen. Damals lag der Sachschaden nach Auskunft der Polizei sogar im fünfstelligen Bereich.