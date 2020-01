Drolshagener Kinder gewinnen innogy-Klimaschutzpreis 2019

Urkunden und Preise haben verschiedene Teilnehmer des innogy-Klimaschutzpreises und Frühjahrsputzes 2019 erhalten. Bürgermeister Ulrich Berghof übergab die Urkunden stolz an die kleinen und großen Teilnehmer. Zwar waren bei der Verleihung im alten Kloster in Drolshagen nicht so viele Menschen wie sonst anwesend, trotzdem verzeichnet Dieter Gastreich eine „höhere Teilnehmeranzahl“ als in den vergangenen Jahren.

288 freiwillige Helferinnen und Helfer nahmen am Frühjahrsputz 2019 teil. Gemeinsamen wurden fast 17 Kubikmeter Müll eingesammelt. Vorwiegend waren Kinder und Jugendliche dabei. Bürgermeister Berghof freut sich über das erzielte Ergebnis. „Ich werde bei meinem nächsten Sonntagsspaziergang auch eine Mülltüte mitnehmen und den achtlos entsorgten Müll einsammeln“, sagt er.

Auch 2020 wieder Frühjahrsputz

Insgesamt wurden elf Gruppen mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von 50 Euro ausgezeichnet. Die Jugendfeuerwehr Drolshagen reinigte beispielsweise den Autobahnzubringer. „Da kommt richtig Müll zusammen“, sagt Drolshagens Bürgermeister. Die Dorfgemeinschaft Essinghausen startete eine Dorfaktion „Sauberes Essinghausen“ und macht schon zum 19. Mal beim Frühjahrsputz mit. Und auch die Schüler und Schülerinnen der Offenen Ganztagsschule Drolshagen beteiligten sich ausgiebig an der Aktion. Sie reinigten gemeinsam den Festplatz Lohmühle und den Stadtpark.

Auch in diesem Jahr soll es wieder einen Frühjahrsputz geben. „Wir werden diese Aktion immer weiter wiederholen“ sagt Ulrich Berghof. Es sei eine tolle Sache zu sehen wie insbesondere aus kleinen tollen Menschen große tolle Menschen werden, lobt der Bürgermeister abschließend.

Innogy-Klimaschutzpreis

Auch Achim Loos von der Firma Innogy lobt die Projekte und die Mitarbeit der Kleinen für den Klimaschutzpreis 2019. „Die Kleinen sind die besten Multiplikatoren für die Zukunft“, so Loos. Ausgezeichnet wurden drei Projekte: Die Offene Ganztagsschule Drolshagen (OGS) mit der „Errichtung eines Insektenhotels“. Sie erhielten 200 Euro Preisgeld. Betreuerin der OGS, Susanne Konopnicki, sagt: „Wir wollten vor allem die Natur den Kindern näher bringen.“

Kreis Olpe Müll in jeglicher Form Beim Frühjahrsputz 2019 haben die Helferinnen und Helfer verschiedenste weggeworfene Abfälle gefunden. Von Flaschen und Verpackungen über Stöckelschuhe, Schubkarren, Möbelstücke und einen Sack Kaninchenmist bis hin zu Traktorzubehör, noch verschnürten Zeitungen und mehreren Paketen.

Mit dem Anlegen einer Wildblumenwiese wurden diesmal auch Privatpersonen ausgezeichnet. Familie Zeppenfeld erhielt für ihr Engagement 300 Euro Preisgeld und möchte davon „zwei Obstbäume für die Wildblumenwiese“ kaufen.

Der Dorfverein Hützemert installierte eine „smarte“ Heizkörpertemperaturregelung im Dorfsaal des „Alten Bahnhofs Hützemert“ und gewann damit 500 Euro Preisgeld. Achim Loos freut sich, dass so viele Menschen sich dafür einsetzen, bewusster mit Mutter Erde umzugehen.