Drolshagener Kulturverein mit neuem und buntem Programm

Dr. Bruno Bieker ist Vorsitzender des Kulturvereins in Drolshagen. Häufig wird er, laut eigener Aussage, für einen Historiker gehalten. Dabei ist der 68-Jährige Doktoringenieur. Mit seinem technischen Verständnis und Wissen hat er gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Vereins ein neues Programm für den Kulturverein aufgestellt. Und auch für 2021 gibt es schon recht detaillierte Pläne.

Sie haben die Arbeit des Kulturvereins neu ausgerichtet. Warum war das notwendig?

Dr. Bruno Bieker : Ursprünglich wurde der Kulturverein Drolshagen schon 1994 auf Anregung der Stadt als gemeinnütziger Verein gegründet, um steuerbegünstigte Spenden einwerben zu können. Ziel war es dabei, den Haushalt der Stadt Drolshagen zu entlasten. Doch leider musste die Bezuschussung des Vereins im Jahr 2017 komplett eingestellt werden. Um den Kulturverein trotzdem aufrecht zu erhalten, mussten viele Ideen und mindestens genau so viel Engagement her. Im Mai 2017 starteten wir dann neu.

Warum mussten die Zuschüsse gestrichen werden?

Es waren notwendige Maßnahmen der Stadt Drolshagen. Denn die negative Haushaltssituation gab es schon jahrelang, und irgendwann war es dann einfach nicht mehr möglich, uns als Verein zu finanzieren. Doch die Maßnahmen waren nötig und stießen bei uns allen auch auf vollstes Verständnis.

Wenn Sie an die Neuausrichtung denken, wo liegt der Fokus?

Uns war von Anfang an klar, dass es wenig Sinn macht, dasselbe anzubieten wie die Kulturämter in Siegen, Olpe oder Attendorn. Abgesehen davon, dass wir wenig Räumlichkeiten hatten, wollten wir etwas Neues auf die Beine stellen. Wir möchten mit unserem Programm nicht nur den Drolshagenern zeigen, dass ihre Stadt etwas zu bieten hat, sondern das Ganze auch nach außen tragen. Und unsere Gäste, die teilweise aus Berlin oder Aachen kommen, bestätigen uns, dass unser Plan bisher gut aufgeht.

Möchten Sie denn eine bestimmte Zielgruppe erreichen?

Natürlich möchten wir mehr junge Menschen gewinnen. Das ist ganz klar. Aber ich denke, dass der Kulturverein mit seinem Programm jede Altersklasse abdeckt. Von Experimenten für Erstklässler bis hin zu den Mainzer Hofsängern – da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Und so soll es auch sein.

Wenn man sich das Programm für dieses Jahr anschaut, fallen Veranstaltungen auf, die sehr anspruchsvoll wirken. Denken Sie, dass es in Drolshagen ein Publikum dafür gibt?

(lacht) Die Veranstaltungen sind natürlich an den Kenntnisstand angepasst. Wenn es um die Experimentalausstellungen geht, bieten wir für Grundschüler etwas ganz anderes an als für Oberstufenschüler. Aber jeder kann jede Veranstaltung besuchen, dafür ist wirklich kein Vorwissen notwendig. Und hierbei auch ganz wichtig: Wir wollen ja nicht nur Publikum aus Drolshagen, sondern am liebsten aus ganz Deutschland.

Sehr beliebt war immer der italienische Liederabend. Warum gibt es den in diesem Jahr nicht?

Das hat ganz einfach organisatorische und gesundheitliche Gründe. Einige der Musiker, die den Liederabend veranstalten, sind leider verhindert. Das finden wir auch sehr schade. Sie haben Recht, der italienische Liederabend war immer wahnsinnig beliebt. Daher hoffen wir, dass wir diesen 2021 wieder veranstalten können.

Wie wichtig ist eine solide Kulturarbeit und was können die Drolshagener in den nächsten Jahren vom Kulturverein noch erwarten?

Es heißt so gerne ,hier ist nichts los’ – aber das stimmt nicht. Man muss sich nur umschauen. Daher denke ich, dass eine solide Kulturarbeit sehr, sehr wichtig für eine Stadt ist. Denn wie schon gesagt, geht es um Innen- und Außenwirkung. Wir müssen zeigen, dass hier etwas los ist und vor allem, dass Kultur viel mehr zu bieten hat als Museen, Gemälde-Ausstellungen und klassische Konzerte. Daher möchten wir unser Programm auch in den nächsten Jahren bunt halten. Wir versuchen jedes Jahr, Reisen zu organisieren, beispielsweise gibt es 2021 eine in die Niederlande. Und auch die Experimentalvorstellungen werden ein Highlight sein. Die Drolshagener können sicher sein, ich setze mich, bis ich mindestens 90 Jahre alt bin, für den Kulturverein und die Stadt mit vollster Kraft ein. Danach natürlich auch, aber dann nur noch in Teilzeit.