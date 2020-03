Edeka-Markt in Meggen reduziert vorerst Öffnungszeiten

Meggen. Der Edeka-Markt in Lennestadt-Meggen hat bis auf Weiteres seine Öffnungszeiten verkürzt. Marktleiter Markus Tigges erklärt die Hintergründe.

Der Edeka-Einkaufsmarkt in Meggen hat aus personaltechnischen Gründen und wegen schleppender Warenanlieferung seine Öffnungszeiten reduziert.

Wie Marktleiter Markus Tigges auf Anfrage bestätigte, sei der Markt, der normalerweise von 8 bis 20 Uhr seine Pforten öffne, vorübergehend nur noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tigges: „Wir haben zwei Langzeitkranke, was aber nichts mit Corona zu tun hat, einige Mitarbeiter sind noch im Urlaub, und unsere Kassiererinnen schaffen das einfach nicht mehr, jetzt auch noch die Waren auszupacken und einzuräumen. Teilweise kommt auch die Ware nicht mehr so zügig herbei wie sonst üblich. Es ist aber nicht so, dass es von irgendwelchen Sachen nichts mehr gibt.“

Appell an Kunden: Von Hamsterkäufen absehen

Tigges appelliert an die Kunden, unbedingt von Hamsterkäufen abzusehen, das erschwere die Situation erheblich: „Wir schreiben zwar dran, dass gewisse Waren nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden können, manche Leute halten sich aber einfach nicht daran.“ Vor allem Toilettenpapier, aber auch Nudeln, Reis, Hefe, Mehl oder Zucker seien derart vergriffen, dass es immer mal etwas dauere, bis nachgeladen werden könne. Tigges appelliert deshalb an die Geduld der Verbraucher.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten würden erst einmal diese Woche gelten, danach müsse man weitersehen. Einige Mitarbeiterinnen würden absehbar aus dem Urlaub zurückkehren, dann könne sich die Situation vermutlich etwas entschärfen.

Beliefert werde der Markt in Meggen aus dem Edeka-Lager in Hamm.