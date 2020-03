Ehrenamt in Lennestadt: Was EiL in zehn Jahren erreicht hat

Lennestadt. Seit zehn Jahren gibt es die Ehrenamtsbörse EiL in Lennestadt mit mehreren hundert Mitstreitern. Was sie zum Vorbild für andere Städte macht.

In Lennestadt funktioniert das Ehrenamt. Das ist Fakt. Mehr noch: Beschränkte sich früher ehrenamtliches Engagement innerhalb der Dorfgrenzen, so spielt sich die gegenseitige Unterstützung und Hilfe heute auf vielen Ebenen ortsübergreifend ab. Das hat einen Grund: EiL, die Ehrenamtsbörse in Lennestadt, bildet die große Klammer für alle Aktivitäten im Stadtgebiet und mittlerweile darüber hinaus. In diesem Jahr gibt es EiL seit zehn Jahren, aus der Idee ist bis heute eine Marke geworden.

Ein Impulsgeber war im Herbst 2010 die damalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lennestadt, Petra Peschke-Göbel. „Sie hatte einige spätere ,Funktionäre’ zusammengerufen, um die Frage ,Was können wir für Familien und Senioren in Lennestadt tun?’ zu stellen“, erinnert sich Hartmut Schweinsberg vom EiL-Leitungsteam.

Anfänge mit telefonischem Besuchsdienst

Auch Andrea Schiller, Ansprechpartnerin und Koordinatorin von EiL im Rathaus Lennestadt, erinnert sich an die ersten Gehversuche: „Eins unserer ersten Projekte damals war der Telefonische Besuchsdienst.“ Nach einer Fortbildung mit der Telefonseelsorge Siegen über die Gesprächsführung ging EiL damals an den Start. „Die Vereinsamung von Menschen im Alltag ist auch heute noch ein großes Thema“, so Hartmut Schweinsberg.

Heute sieht sich EiL „als unabhängige Informations- und Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Träger, die Verantwortung übernehmen und aus Überzeugung für die Gemeinschaft in und um Lennestadt tätig sind.“

Alle Projekte aufzuzählen, die seit 2010 entstanden sind, würden den Rahmen des Artikels sprengen. Zusammengefasst benennt EiL selber folgende Bereiche: Entwicklung nachhaltiger Strukturen für bürgerliches Engagement unserer Region, Förderung der Anerkennung von bürgerlichem Engagement, Vermittlung in geeignete Einsatzstellen, Entwicklung und Begleitung von Projekten, Initiierung von Unterstützungs- und Fortbildungsangeboten.

Viele Helfer während der Flüchtlingskrise

Beispiele sind die Taschengeldbörse, wo Jugendliche sich mit kleinen Tätigkeiten in Haus und Garten ihr Taschengeld aufbessern und nebenbei den Kontakt zu älteren Mitbürgern pflegen, das Filmcafé, die Ausbildung für Senioren an digitalen Geräten wie Laptop und Smartphone, Hilfe in Kitas und Schulen sowie Seniorenheimen und Integrationsarbeit und Sprachförderung für Geflüchtete. Neue Projekte in Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen und Sponsoren sind bereits in der Pipeline. „Ohne unsere Sponsoren wären wir nicht so weit gekommen“, weiß Hartmut Schweinsberg.

2015 bestimmte die Flüchtlingskrise die Arbeit von EiL, damals standen fast 500 Helferinnen und Helfer auf der EiL-Liste, von denen sich rund 400 allein um Flüchtlinge kümmerten. Das sind beeindruckende Zahlen. Der allgemeine Trend, dass Ehrenamtler diese Aufgabe nicht mehr als Lebensaufgabe sehen wie früher, sondern lieber für einen begrenzten Zeitraum projektbezogen arbeiten, geht auch an der Ehrenamtsbörse in Lennestadt nicht vorbei. Im EiL-Leitungsteam kümmern sich heute 12 bis 15 Leute um die verschiedenen Aufgabenbereiche und können dabei auf 200 bis 250 Helferinnen und Helfer zählen.

Vorschläge für Ehrenamtspreis gesucht

Um diesen Danke zu sagen, sollen anlässlich des zehnjährigen Bestehens beim Ehrenamtstags am 30. August im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Galileo-Park in Meggen, stellvertretend für viele andere, Freiwillige für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet werden.

Das Dankeschön gilt für das Engagement in der Nachbarschaft und im öffentlichen Leben, in Vereinen, öffentlichen Einrichtungen oder Organisationen und von Jugendlichen sowie von Flüchtlingen/Asylbewerbern in der Gemeinschaft. EiL geht es insbesondere darum, denjenigen in unserer Gesellschaft ein besonderes Dankeschön zu sagen, die sich außerordentlich für Mitmenschen eingesetzt haben und bisher keine oder wenig Anerkennung ihres Engagements erhielten.

EiL bittet darum, begründete Vorschläge an EiL-Mitglieder weiterzugeben oder telefonisch (Tel. 02723/608-220) bzw. per Mail an einzureichen. Das Abgabedatum für die Vorschläge ist der 15. April.