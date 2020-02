Eichhagen: Karnevalsumzug wegen Regen und Sturm abgekürzt

Eichhagen. Der Karnevalsumzug in Eichhagen, der einzige im Olper Stadtgebiet, hat trotz Regen und Sturm stattgefunden – allerdings nicht in gewohnter Form.

„Wir feiern ja kein Wetter, wir feiern Karneval“, hatte Michael Heuel, Vorsitzender der Eichhagener Karnevalsgesellschaft, am Sonntagmorgen auf telefonische Nachfrage reagiert. Schließlich waren in ganz NRW einige Umzüge abgesagt worden, selbst der Kölner Schull- und Veedelszöch fiel Regen und Sturm zum Opfer – im Gegensatz zu Eichhagen.

Eine Abkürzung nahm aber auch der Eichhagener Zug. Die Karnevalisten ließen die gewohnte zweite Runde durch das Dorf ausfallen. Wie bitter, schon letztes Jahr hatte das Wetter den Veranstaltern des einzigen Karnevalszuges im Stadtgebiet Olpe, der 1995 aus der Taufe gehoben wurde, einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. So säumten auch nicht ganz so viele große und kleine Jecke die Bürgersteige.

Kindern macht Regen in Eichhagen nichts aus

Nichtsdestotrotz war die Stimmung bestens bei denen, die gekommen waren. Und den Kindern schien das Wetter sowieso nichts auszumachen. Sie sammelten fleißig die Kamelle, die die Eichhagener verteilten. Und genau das ist ja eine der Besonderheiten in dem beschaulichen kleinen Ort: Ganz davon abgesehen, dass alles in kompletter Eigenregie und Eigenfinanzierung stattfindet, wird die Kamelle nicht einfach nur geworfen, sondern den kleinsten Schaulustigen persönlich gegeben und sowieso hat man immer etwas Außergewöhnliches in petto. Fleischwürste, Bananen oder Leckeres vom Grill hat man schon erlebt. In diesem Jahr waren es Mettwürste und Schneeschaufeln in verschiedenen Größen.

Eichhagen- Karnevalsumzug trotz Regen ein großer Spaß 1 / 37 Eichhagen- Karnevalsumzug trotz Regen ein großer Spaß Die Eichhagener trotzten dem Regen und ließen sich die Laune nicht verderben. Nach dem Umzug feierten sie im Jugenddorf. Foto: Birgit Engel

7 / 37 Eichhagen- Karnevalsumzug trotz Regen ein großer Spaß Eichhagens Narren trotzen dem schlechten Wetter beim Karnevalsumzug am Sonntag. Viele Besucher säumten wieder die Straßen. Foto: Birgit Engel

12 / 37 Eichhagen- Karnevalsumzug trotz Regen ein großer Spaß Eichhagens Narren trotzen dem schlechten Wetter beim Karnevalsumzug am Sonntag. Viele Besucher säumten wieder die Straßen. Foto: Birgit Engel

37 / 37 Eichhagen- Karnevalsumzug trotz Regen ein großer Spaß Die Karnevalisten in Eichhagen trotzen Sturm und Regen und lassen sich die Laune nicht verderben. An 11.11 Uhr zogen sie duche das Dorf und feierten anschließend im Jugenddorf. Foto: Birgit Engel

Insgesamt waren 14 Gruppen und Wagen unterwegs. Lediglich die Sputnix aus Attendorn hatten abgesagt. Und leider waren unter den Zuschauern auch nicht die Bewohner des Olper Gerberweges. Das Wetter war einfach zu nass.

Spielmannszug Wenden als musikalische Begleitung dabei

„Jecke gibt es überall, das Universum feiert Karneval“, war das Motto. Pünktlich um 11.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszuges Wenden in Bewegung. Darunter die Motivwagen von Ober- und Unterdorf sowie natürlich die obligatorische Konfettikanone und der Spritzenwagen. Die Kinder des St.-Martinus-Kindergartens Olpe, die im Wechsel mit dem Kindergarten Pusteblume der Olper Franziskanerinnen teilnehmen, waren als Sonnen unterwegs und überhaupt gab es viele schöne und bunte Kostüme.

Die Bürgergesellschaft Olpe, die sich in diesem Jahr dem Thema Straßenverkehr angenommen hatte, waren als Pylone und Ampeln unterwegs. Ebenso waren die Lister Sisters sowie die Gemischte Garde Schreibershof mit ihren fantasievollen Verkleidungen wieder dabei, die Karnevalsgesellschaft Neuenhof mit ihrem Prinzen und der Showtanzgarde und die GFO-Außenwohngruppe Antonia.

Es war ein tolles Treiben, bei dem die Eichhagener Karnevalsgesellschaft einmal mehr zeigte, dass sie das lebt, was Karneval ist: Ein Gefühl des Frohsinns und der Gemeinschaft für Groß und Klein, Alt und Jung.