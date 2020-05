Lennestadt: So macht Corona ein Hartz-IV-Leben noch schwerer

Sie umarmt ihre rote Plastikschüssel voller Kartoffeln wie einen kleinen Schatz, den es zu hüten gilt: „Die haben mir Leute, die meine Situation kennen, einfach so vorbeigebracht. Darüber habe ich mich unheimlich gefreut.“ Ramona Brinker strahlt beim Blick auf ihr überraschendes Geschenk wie ein Schneekönig.

Die 45-Jährige ist Hartz IV-Empfängerin, fast ihr ganzes bisheriges Erwerbsleben. Vom Lebenslauf her, aber auch, was ihre Krankheitsgeschichte betrifft, vermutlich ein Prototyp für den Bereich der Sozialleistungen, die ihren Namen dem ehemaligen VW-Spitzen-Manager Peter Hartz verdanken und noch von der rot-grünen Regierung Schröder/Fischer eingeführt wurden. Viele wissen es gar nicht mehr: Das war 2005. Kaum ein Gesetz ist daraufhin so umstritten diskutiert worden. Als Leuchtturm-Ärgernis der Agenda 2010 verhindert es bis heute als Spaltpilz eine Genesung der durchgeschüttelten SPD.

Mit alledem hat Ramona Brinker nichts im Sinn. Sie habe uns eingeladen, beteuert sie, weil sie Stimme sein wolle. Stimme für die Menschen, die sonst keine Stimme hätten: „Ich will auf keinen Fall rumjammern. Wir können alle von unserem Geld leben. Aber vor allem durch Corona ist das echt schwieriger geworden.“ Die Warenkörbe seien monatelang zu gewesen, Lebensmittelpreise in die Höhe geschnellt. „Ich habe neulich vor einem Blumenkohl gestanden, der war mit 3,99 Euro ausgezeichnet. Und für ein Pfund Hackfleisch habe ich auch noch nie soviel bezahlt wie in den vergangenen Wochen. Vielleicht hängt das mit den Erntehelfern zusammen oder mit anderen Problemen der Lebensmittel-Industrie“, zieht sie fragend die Schultern hoch. Im Radio und im Fernsehen werde aber nur von einem Rettungsschirm nach dem anderen gesprochen, über Krisen der Industrie, der Wirtschaft, der Europäischen Union und so weiter. „Von uns, den Hartz IV-Empfängern, und den vielen Menschen mit Mini-Renten spricht niemand.“

Das ganz normale Leben

Wir sitzen in ihrer kleinen Küche in Trockenbrück, in der ein Mindestabstand kaum einzuhalten ist, und die 45-jährige Frau berichtet über ihr ganz normales Leben als Hartz IV-Empfängerin. Offen. Ohne Scheu. Sie redet Klartext. Das ist alles andere als üblich. Hartz IV-Empfänger scheuen in der Regel die Öffentlichkeit. Manche schämen sich. Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, dass sie keine politische Lobby haben, wie etwa die Großindustrie oder mächtige Banken, für deren Rettung Milliardenspritzen aus der Bundeskasse mit dem Schlagwort „System-Relevanz“ verteidigt werden.

Die aktuellen Bezüge Die aktuellen Hartz IV-Bezüge sehen laut Auskunft des Job-Centers für den Kreis Olpe wie folgt aus. Alleinstehende und Alleinerziehende erhalten 432 Euro monatlich, volljährige Partner 389 Euro. Volljährige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres kommen auf 345 Euro pro Monat. Für Kinder von Hartz IV-Empfängern zahlt das Job-Center je nach Lebensalter zwischen 250 Euro und 328 Euro pro Monat.

Menschen wie Ramona Brinker sind nicht systemrelevant. Dafür aber an Sozialpolitik interessiert. Auf der Facebook-Seite Hartz IV.org ist die aus Heggen stammende Frau regelmäßig unterwegs, kommentiert, mischt mit, will aus erster Hand informieren und damit Vorurteile aus der Welt schaffen: „Manche sagen mir: ,Wenn Dein Kühlschrank kaputt geht, kriegst Du doch sofort einen neuen vom Amt.’ Das ist Blödsinn. Ich muss, wenn mir das Geld fehlt, einen Kredit beim Jobcenter beantragen und den zurückzahlen. Mit zehn Prozent von den rund 430 Euro, die mir zustehen, also mit 43 Euro monatlich.“

Einen normalen Arbeitslohn kennt Ramona Brinker aus eigener Erfahrung nicht: Mit 17 kommt ihr erstes Kind auf die Welt, mit 21 das zweite. Verheiratet war sie nie, Mini-Jobs pflastern ihr gesamtes Erwerbsleben. Eine Karriere, die sie so, oder so ähnlich, mit anderen Hartz IV-Empfänger teilt.

Viele Rückschläge

Weitere Rückschläge folgen, familiäre Probleme kommen hinzu, schließlich eine lebensbedrohende Krebserkrankung. Ramona Brinker macht sich keine Illusionen: „Einen richtigen Job werde ich nicht mehr kriegen. Ich habe mehr als 30 Operationen hinter mir.“

In erster Linie geht es ihr auch nicht um die eigenen Probleme, sondern um die grundsätzliche Situation: „Ich will nur, dass wir als Menschen mit wenig Geld in der Tasche nicht vergessen werden. Dabei freuen wir uns über jede Kleinigkeit, über jede Hilfe, nicht zuletzt in dieser Corona-Zeit.“ Von Vergnügungen wie ins Kino gehen oder in Urlaub fahren, will sie gar nicht sprechen: „Das ist ohnehin nicht drin.“ Obwohl das Job-Center ihre Miete übernehme, blieben ihr nach Abzug aller Fixkosten – Tilgung von Altschulden eingerechnet – nicht viel mehr als 200 Euro zum Leben. Der monatlich einmal stattfindende Warenkorb werde da zu einer ganz wesentlichen Unterstützung: „Es gibt Mehl und Zucker, Margarine, Obst und Gemüse, Dosensuppen und manchmal auch was Süßes oder ein Päckchen Wurst und Käse“, strahlt sie. „Das ist für uns alle eine ganz wichtige Hilfe.“ Wenn Menschen, die sich keine finanziellen Sorgen machen müssten, solche Einrichtungen gerade in Corona-Zeiten noch ein bisschen mehr als sonst unterstützen würden, käme das vielen Bedürftigen zugute.

Dankeschön an Brinkers

Über eine direkte Spenden-Aktion während der Corona-Zeit habe sie sich besonders gefreut: „Die Bäckerei Brinker ist in der Zeit, als der Warenkorb wegen Corona nicht öffnen konnte, herumgefahren und hat uns Brot und Brötchen gebracht. Das fand ich total klasse.“