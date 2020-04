Elisa Bitter muss Bolivien-Mission abbrechen

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte Elisa Bitter die Osterfeiertage keineswegs im Kreise ihrer Familie in Niederhelden verbracht. Doch was läuft dieser Tage schon nach Plan?

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Corona hat vieles durcheinander gewirbelt, auch im Leben der jungen Frau. Allein: Lamentieren bringt die 23-Jährige nicht weiter. Gezwungenermaßen hat sie sich damit abgefunden, dass ihr Abenteuer Bolivien ein jähes Ende genommen hat. Ein knappes halbes Jahr eher als gedacht. Attendorn statt Cochabamba. Deutsch statt Spanisch. Ausschlafen statt am frühen Morgen in die bolivianische Schule fahren. So sieht ihre Realität heute aus.

Abschied im August 2019

Rückblick: Mitte August vergangenen Jahres nimmt Elisa Abschied von ihrem Bruder, ihren Eltern, ihren Freunden. Über ein Freiwilligenprogramm bekommt die ehemalige Schülerin des St. Ursula Gymnasiums die einmalige Gelegenheit, das lateinamerikanische Land, das als ärmstes in Südamerika gilt, kennenzulernen.

Voller Vorfreude setzt sie sich in den Flieger. Die ersten Monate sind ein einziges Erlebnis für die junge Frau, der es zugute kommt, dass sie Spanisch spricht.

Alles läuft wie gewünscht. Elisa hilft in einer Schule außerhalb Cochabambas mit, kümmert sich vor allem um die Jüngsten. Sie bringt ihnen Rechnen, Schreiben, sogar ein paar Brocken Englisch bei. Sie mag es, dass das Lernen nicht dem „Frontal-Unterricht“ aus Deutschland gleicht, sondern viel individueller auf jeden Schüler ausgeprägt ist. Dass die Nieder-heldenerin jeden Tag für Hin- und Rückfahrt zwei Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht, nimmt sie in Kauf.

Besichtigung von Incallajtas - Incallajta ist die größte und repräsentativste Stadt des Inkareichs in Bolivien, das "bolivianische Machu Picchu" Foto: Ludwin Siles

In Windeseile fasst Elisa Bitter in Bolivien Fuß. Sie lernt neue Freunde kennen, geht nach der Schule ihren Hobbys nach, zum Beispiel dem Salsa- und Bachata-Tanzen oder dem Klettern, und erkundet, wenn die Zeit es zulässt, das für sie anfangs so fremde Land. In das sie sich verliebt hat.

„Bolivien ist ein so tolles Land, ein super Reisetipp, den ich jedem nur empfehlen kann“, betont die junge Frau, die vor ihrem Abenteuer Wirtschaftspsychologie studiert hat. Den Bachelor hat sie in der Tasche, der Master soll eines Tages folgen.

Freundliche Menschen

Ihr imponiert, wie traditionsbewusst, wie freundlich die Bolivianer sind. Sie berichtet von einem Land, in dem die Schere zwischen arm und reich enorm auseinandergegangen ist. Aber eben auch von einem Land, das Natur und Tradition zusammenbringt. Ein Land, das sie eigentlich ein Jahr lang kennenlernen und schätzen wollte.

Doch von einem auf den anderen Tag ändert sich auch in Bolivien beinahe alles. Kurz, nachdem die ersten Corona-Fälle in Deutschland bekannt werden, tauchen auch in Bolivien Covid-19-Erkrankungen auf. Die bolivianische Regierung greift sofort massiv in das öffentliche Leben ein. Sie schließt alle Schulen, macht sämtliche Sehenswürdigkeiten für den Tourismus dicht, stellt den öffentlichen Nahverkehr komplett ein. Die Menschen dürfen kaum noch raus. Innerhalb weniger Tage gleicht Bolivien einem Geisterland.

Unerwartet schnell muss auch Elisa Bitter ihre Zelte bei ihrer Gastfamilie abbrechen. Mehr oder weniger in einer Nacht- und Nebelaktion fährt sie mit dem Bus bis nach Santa Cruz, um dort ins Flugzeug in Richtung Frankfurt zu steigen. Viel Zeit fürs Abschiednehmen bleibt der Attendornerin nicht. Doch eines hat sich die junge Frau fest vorgenommen: Sie will nochmal zurück in ihre zweite Heimat und all ihre Pläne, die sie aufgrund der Coronaepidemie über den Haufen werfen musste, nachholen.