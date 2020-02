Elspe: Prinz Sebastian als Nachfolger von Kai Noll gefeiert

Elspe. Sebastian Abel folgte in Elspe auf Schauspieler Kai Noll – nicht als Old Shatterhand bei den Karl-May-Festspielen, sondern als Karnevalsprinz.

Dass die fünfte Jahreszeit bereits im November beginnt, ist bekannt und auch nichts Neues. Dass aber in Elspe auch der Karnevalsprinz schon im November proklamiert wird – das gab es in dieser Session zum ersten Mal. Nachdem der Schauspieler Kai Noll, bekannt aus „Unter uns“ und als langjähriger Old Shatterhand des Elspe Festivals, in der letzten Session die ziemlich kurze Regentschaft von Rosenmontag bis Veilchendienstag übernahm, musste bereits im November ein neuer Karnevalsprinz her.

Diese Ehre wurde in der diesjährigen Session Prinz Sebastian II. (Abel) zuteil, der im November feierlich proklamiert wurde und nun am Rosenmontag mitsamt Elferrat, Kinderprinz Til I. (Biermann) und den Elsper Garden in die rappelvolle Schützenhalle einzog.

Der 32-jährige Meister der Elektrotechnik zählt Fußball und Tennis zu seinen Hobbys und ist neben dem SSV Elspe und dem TC Elspe auch Mitglied des Schützenvereins. Gemeinsam mit ihm freuen sich seine Frau Verena und seine Freunde vom „KP Donnerbalken“.

Deutliche Positionierung gegen Rassismus

In seiner langen und emotionalen Rede schlug er auch ernstere Töne an und positionierte sich deutlich gegen Rassismus, was für zustimmenden Applaus in der Halle sorgte und auch im weiteren Verlauf des Programms immer wieder aufgegriffen wurde. Wie in jedem Jahr gehörte nach der Rede auch der Elsper Karnevalsschlager dazu, den der Prinz gemeinsam mit Präsident Moritz Klein, Ehrenpräsident Berthold Duwe, Bürgermeister Stefan Hundt und Jubelprinz Gerhard Japes sowie seiner Frau dem schunkelnden Publikum vorsang.

Nach diesem „offiziellen“ Teil ging es im Programm aber erst richtig los: Den Anfang machte mit den Sunshine Girls die jüngste Elsper Garde, die mit ihrem Schautanz begeistern konnte und das Publikum bereits für den Comedian „Amjad“ aufheizte. Dieser nahm mit viel Witz und Selbstironie die Unterschiede zwischen Deutschen und Arabern aufs Korn und sorgte damit für viele Lacher und „Zugabe“-Rufe.

Tosender Beifall für Garden der KG Klein-Elka

Auch die weiteren ortsansässigen Garden der KG Klein-Elka durften natürlich nicht fehlen: Die kleinen blauen Funken, die Konfettistars und die Vogt Garde präsentierten ihre Gardetänze unter tosendem Beifall der Elsper und auch die Krachergarde der Kolpingfamilie gab einen tollen Tanz zum Besten.

Neben den Gästen aus dem Ihnetal (Golden Girls und Männerballett) und Helden (Prinzengarde HCC) sorgte auch der zweite Comedian des Abends, Don Clarke, für gute Stimmung, bevor das Programm mit der Kostümprämierung, der Hitparade und dem großen Finale endete.