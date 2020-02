Gerlingen. Die Verkaufsfläche des Netto-Marktes in Gerlingen wird von 750 auf 1.065 Quadratmeter erweitert. Dies beschloss der Bauausschuss am Mittwochabend.

Erweiterung des Netto-Marktes in Gerlingen beschlossen

In Zukunft gibt es mehr Netto in Gerlingen. Die Verkaufsfläche des Lebensmittel-Discounters wird von derzeit 750 auf insgesamt 1.065 Quadratmeter erweitert. Dabei handelt es sich um 200 Quadratmeter zusätzliche reine Verkaufsfläche sowie eine Erweiterung des Backshops mit Café. Hierfür gab der Bau- und Planungsausschuss Wenden am Mittwochabend grünes Licht. Einstimmig wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Die Zustimmung im Rat am 12. Februar ist nur noch Formsache.

Markt wird gut angenommen

Zur Vorgeschichte: Im Jahr 2003 war der Bebauungsplan „Lebensmittelmarkt Gerlingen“ in Kraft getreten. Auf seiner Grundlage entstand der heutige Netto-Lebensmitteldiscounter. „Der Markt wird gut angenommen und trägt überwiegend zur Sicherstellung der Versorgungslage in den Ortsteilen Gerlingen, Hillmicke und Elben bei“, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. Die Firma Netto beabsichtige, dem allgemeinen Trend in der Lebensmittelbranche zu folgen und die Warenpräsentation im Markt kundenfreundlicher, heller, alten- und behindertengerechter zu gestalten. Die Warenregale würden dadurch niedriger, die Gänge breiter und die Kassenzonen komfortabler.

„Der Marktstandort hat sich im Laufe der Zeit zu einem festen Bestandteil der Ortsmitte des Ortsteils Gerlingen entwickelt und rundet den Ortskern an seinem Südrand ab. Der Standort zeichnet sich nicht zuletzt durch seine günstige Erreichbarkeit sowohl fußläufig als auch für den motorisierten und nichtmotorisierten Fahrverkehr aus“, heißt es im Bebauungsplan. Die durch den Markt versorgten Orte Gerlingen, Hillmicke und Elben würden etwa 20 Prozent der Bevölkerung der Gemeinde Wenden darstellen.

Radweg wird markiert

Diplom-Ingenieur Rainer Hoffmann (Freudenberg) stellte die Pläne im Ausschuss vor. „Es geht nicht um ein größeres Angebot, aber um mehr Komfort. Landesweit sind die größeren Märkte dabei, das alten- und behindertengerechter zu gestalten, mit breiteren Gängen. Der neue Netto-Markt in Gerlingen wird deutlich bequemer“, betonte Hoffmann. In Breite und Länge werde der Discounter etwa fünf Meter größer. Die Anlieferung wird fünf Meter nach Süden verlegt. „Im Bereich der Anlieferung wird es einen Gebäudetunnel geben, so dass keine Geräusche nach außen dringen. Auch die Zufahrt zur Koblenzer Straße ist verbesserungsbedürftig. Hier wird es eine doppelte Ausfahrspur nach rechts und links geben“, so der Planer. Die aktuell 90 Stellplätze werden um vier verringert.

Erkennbar soll künftig der Radweg werden, der über das Netto-Gelände führt. „Er ist nicht sichtbar. Das soll, auch auf Wunsch der Verwaltung, geändert werden. Er wird in Zukunft markiert“, so Rainer Hoffmann.