ESE GmbH zieht von Gerlingen nach Hüppcherhammer

Die in Gerlingen ansässige ESE GmbH zieht in den Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer um: von links Christof Gerhard, Alexander Somborn, Julia Gerhard, Jochen Ritter, Winfried Quast und Rainer Lange.

Olpe/Gerlingen. Die ESE GmbH verlässt Gerlingen und zieht in den Gewerbepark Hüppcherhammer zwischen Olpe und Drolshagen. Dort entsteht ein moderner Holzbau.

Zum Ende des Jahres wird die zurzeit in Gerlingen ansässige ESE GmbH in den Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer umziehen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war sowohl die optimale Verkehrsanbindung des Gebiets, das direkt an der A 45 liegt, als auch die sehr gute Kooperation mit den Vertretern der Kommunen Olpe und Drolshagen, die beide als Gesellschafter an Hüppcherhammer beteiligt sind.

Alexander Somborn, General Manager der ESE GmbH, erklärt: „Da unsere Mitarbeiter einen wesentlichen Anteil am Unternehmenserfolg der letzten Jahre haben, war uns eine lokale Lösung für unseren neuen Unternehmenssitz wichtig. Weiterhin wollten wir auch zukünftig auf das komplexe Zuliefernetzwerk in der Region zurückgreifen. Der neue Standort sichert uns weiteres Wachstum und Steigerung der Effizienz durch Prozess- und Logistik-Optimierung.“

Erdwärme, Dachbegrünung und LED-Beleuchtung

Bei der Errichtung des neuen Firmensitzes spielte neben der Standortfrage auch die Verfolgung einer nachhaltigen Bauweise eine wesentliche Rolle. Die Beheizung des Bürogebäudes und der Werkhalle erfolgt mittels effizienter Wärmepumpen und Erdwärme. Hierfür wurden 20 Tiefenbohrungen mit jeweils 150 Metern zur Gewinnung der Erdwärme abgeteuft. Das Oberflächenwasser gelangt vorgefiltert in den öffentlichen Kanal. Zudem wurde bei den Außenanlagen darauf geachtet, dass durch den Einsatz von Öko-Pflaster möglichst viel Oberflächenwasser bereits auf dem Grundstück versickert. Zur Optimierung der klimatischen Bedingungen ist darüber hinaus eine Dachbegrünung für das Bürogebäude vorgesehen. Bei der Beleuchtung des Objekts setzt man umfassend auf LED-Technologie.

Julia Gerhard, Geschäftsführerin der NOS Besitzgesellschaft mbH, dem Investor des Bauprojekts, erläutert: „Wir legen großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit und freuen uns daher, dass die Mitarbeiter der ESE GmbH zukünftig in einem modernen, ökologischen Holzbau arbeiten. Wir haben darauf geachtet, so wenig zementhaltige Materialien wie möglich zu verarbeiten und nutzen die Natur zur Wärmegewinnung des gesamten Objekts.“