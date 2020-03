Essinghausen erweckt alte Häusernamen zum Leben

Den älteren Einwohnern von Essinghausen sind sie noch bekannt, die Haus- und Flurnamen von damals. Der Jugend und den Zugezogenen jedoch nicht. „Auf´m Bremerhaufen“ oder „Schriawen“ sind für sie sozusagen böhmische Dörfer. Das will man in der kleinen Ortschaft nun ändern.

An jedem Gebäude, das einen alten Hausnamen hat, insgesamt sind es elf inklusive der Kapelle, werden nun Emailleschilder angebracht, die Geschichte erzählen. Darüber hinaus zeigt eine Panoramakarte, aufgestellt neben dem Mutter Gottes-Bildstock hoch oben im Dorf, dort wo man den besten Ausblick hat, die alten Flurnamen. Solche wie „Lusnacken“, „Ehrenwine“ oder „Ziegenpfad“.

„Wir möchten das Wissen für nachkommende Generationen bewahren“, sagt Ortsvorsteherin Bernadette Hundt, die die eigentliche Ideengeberin der Aktion ist. Im vergangenen Jahr hat sie einen entsprechenden Antrag auf Bezuschussung beim Förderprogramm „Heimat.Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ gestellt und im Rahmen des darin enthaltenen „Heimat-Schecks“, laut Programm „der Möglichmacher für all solche guten Ideen und kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen“, die Summe von 2000 Euro bewilligt bekommen.

Schnelle Förderung

„Innerhalb von sechs Wochen hatte ich den positiven Bescheid. So schnell hatte ich gar nicht damit gerechnet“, freut sich Bernadette Hundt. Weitere 500 Euro hat die Dorfgemeinschaft gespendet.

Die Essinghausener haben ein tolles Projekt umgesetzt: Die alten Häuser tragen auf Emailleschildern nun die alten überlieferten Namen. Foto: Foto: Birgit Engel

Was dann nicht ganz so schnell ging, war das Zusammentragen der Informationen zu den einzelnen Gebäuden. Und sowieso, so die Ortsvorsteherin, habe sie vorab die betroffenen Hausbewohner gefragt, ob diese überhaupt damit einverstanden sind, entsprechende Schilder anzubringen. „Es ist ja nicht jeder Name unbedingt schön beziehungsweise nicht immer weiß man, was sich dahinter verbirgt“, erzählt Bernadette Hundt und hat mit dem Haus namens „Bullen“ auch gleich ein Beispiel. „Wir haben immer gedacht, der kommt von einem deckenden Bullen, in Wirklichkeit aber wohnte dort im 18. Jahrhundert ein Johann Peter Bulle.

„Viel Arbeit haben die Bewohner von Essinghausen in das schöne Projekt gesteckt, haben sich zusammengesetzt, alte Fotoalben gewälzt und nach Familienpapieren gekramt. Wo sie nicht weiterkamen, hat Dr. Peter Vitt vom Heimatverein Drolshagen geholfen.

Michael Biecker erforscht Geschichte

Unterstützung kam ebenso von Michael Biecker aus Lüdespert, der momentan über die Geschichte der Ortschaften und Wüstungen im Drolshagener Land ab dem 9. Jahrhundert bis 1850 forscht und in einem mehrbändigen Werk zusammenfasst. Der erste Band soll noch in diesem Jahr erscheinen. „Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. In der Arbeit steckt mein ganzes Herzblut“, sagt Biecker.

Eine Panoramakarte zeigt die alten Flurnamen und steht bald am Mutter Gottes-Bildstock hoch oben im Dorf Essinghausen, dort, wo man den besten Ausblick hat. Foto: Foto: Birgit Engel

Schützenhilfe leistete auch Stefan Hundt, Schwager von Ortsvorsteherin Bernadette Hundt. Er selbst wohnt heute noch in dem Stammhaus seiner Familie. Dieses trägt den Namen „Schusters“, erbaut Mitte des 19. Jahrhunderts durch Adam und Theresia Hundt und „Schusters“ genannt, weil der Beruf des Schuhmachers drei Generationen in dem Haus ausgeübt wurde.

Betrachtet man die alten Häusernamen in Essinghausen, so finden sie ihre Erklärung also zumeist in den Namen oder in den Berufen ihrer ehemaligen Bewohner. So wie eben „Bullen“ und „Schusters“.

Oder wie „Adames“, das 1907 von Adam und Helene Schürholz gebaut wurde und im Übrigen das Elternhaus des plattdeutschen Heimatdichters Heinrich Schürholz ist.

Drei Namen

Oder der heutige Pferde-Pensionsbetrieb Schürholz, der gleich drei alte Namen trägt. Nämlich „Henrichs“, abgeleitet von dem Erbauer Heinrich Anton Schürholz (geb. 1830), „Aufseher“, abgeleitet von dessen Tätigkeit als Jagdaufseher, sowie „Kruse“, und das ist nun eine Besonderheit. Weil hier weder Name noch Beruf Pate standen, sondern das krause Haar der Bewohner.

Ein Häusername, dessen Ursprung im Dunkeln liegt, ist „Klötches“, erbaut um 1800 von der Familie Sondermann. Aber wer weiß? Vielleicht schlummert irgendwo noch altes Wissen, das durch das Projekt in Essinghausen wachgeküsst wird.