Fahlenscheid: Schnee-Touris ignorieren neue Verbotsschilder

Trotz Betretungsverbot sind am Freitag, 8. Januar, viele Tagestouristen zum Fahlenscheid gekommen. Der Parkplatz ist voll.

Kreis Olpe. Große Banner weisen am Fahlenscheid auf das neue Betretungsverbot hin. Viele Tagestouristen setzen sich aber über die Beschilderung hinweg.

Nachdem es in der Nacht zu Freitag kräftig geschneit hat, wurde das Skigebiet Fahlenscheid wieder zum Besuchermagnet. Auch neu aufgestellte Betretungsverbot-Banner vor dem Parkplatz und auf der Piste selbst konnten Schneetouristen nicht davon abhalten, ihr Auto dort abzustellen und den Schlitten herauszuholen. Die meisten reisten aus dem Rheinland an, einige sogar aus dem Ausland.

Vergangenes Wochenende kam es zu chaotischen Zuständen auf den Straßen rund um das Skigebiet. Auf der K 18 staute sich der Verkehr kilometerweit. Autos parkten am Straßenrand bis runter zur angrenzenden L 711. Die Stadt Olpe hat darauf reagiert und metergroße Banner mit der Aufschrift "Betretungsverbot" aufstellen lassen.

Vor dem Parkplatz am Fahlenscheid hängt am Freitag, 8. Januar 2021 ein großes Banner, das auf das Vertretungsverbot hinweist. Einige Tagestouristen halten sich dennoch nicht daran.

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, wird außerdem die Kreisstraße 18 von Kruberg über Fahlenscheid, Kreisel B 55, Negerhöhenstraße und Biggesee gesperrt sein. „Das Skigebiet wird definitiv nicht zu erreichen sein. Es lohnt sich also erst gar nicht, sich auf den Weg zu machen“, sagte Olpes Bürgermeister Peter Weber am Mittwoch.

Auch entlang der B 55 zwischen Oberveischede und Neuenwald wurden bereits Maßnahmen ergriffen: Ab sofort gilt hier ein absolutes Halteverbot. Auf mehreren Kilometern Länge wurde am Straßenrand Flatterband angebracht.