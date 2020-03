Finnentrop: Alte Serkenroder Straße wird wohl Einbahnstraße

Sollte das Straßenverkehrsamt des Kreises Olpe sein Einverständnis geben, dann wird die Alte Serkenroder Straße in Finnentrop zur Einbahnstraße. Darauf einigten sich jüngst die Mitglieder des Hauptausschusses. Hintergrund der Überlegung, angestoßen durch einen Bürgerantrag, ist, dass die Autofahrer, die bergauf in Richtung Schulzentrum unterwegs sind, mitunter viel Geduld und Wartezeit aufbringen müssen.

Auf der gesamten Länge der Straße, schreibt Bürgermeister Dietmar Heß in einer Anwohnerbefragung zur Verkehrssituation, stehen von morgens bis abends parkende Fahrzeuge am rechten Straßenrand direkt hintereinander. „Dadurch wird die Fahrbahn so eingeschränkt, dass die verbleibende Straßenseite keinen gefahrlosen Begegnungsverkehr ermöglicht. Zwischen den parkenden Fahrzeugen werden selten Lücken gelassen, um dem Gegenverkehr ausweichen zu können, von einzelnen Garagen- und Grundstückszufahrten abgesehen“, heißt es in dem Schreiben.

Rad- und Mofafahrer ausgenommen

Nachdem der Hauptausschuss im Dezember den Wunsch geäußert hatte, die Verwaltung möge bei der Entscheidung das Votum der betroffenen Anwohner berücksichtigen, wandte sich der Bürgermeister mit einem Fragebogen an die Anwohner. Sie sollten ihre Meinung kundtun und mitteilen, ob sie eine Einbahnstraße präferieren würden oder aber die Markierung von Parkboxen oder Grenzmarkierungen das Mittel der Wahl sein könnte.

Klares Votum: Die Betroffenen sprachen sich für die erste Variante aus. Durch die Einbahnstraße würden Parkboxen bzw. Grenzmarkierungen auch überflüssig, weil so problemlos auf der rechten Seite geparkt werden kann.

Allerdings soll nicht die gesamte Alte Serkenroder Straße von der Neuregelung betroffen sein, damit im oberen Bereich der Straße, etwa auf Höhe der Johannes-Biggemann-Straße und der Diksmuider Straße, die Anwohner für wenige Meter nicht allzu große Umwege fahren müssen. Zweite Besonderheit: Rad- und Mofafahrer mögen auch zukünftig die Straße in beide Richtung befahren können.

Einbahnstraße auf Zeit nicht umzusetzen

Die Entscheidung liegt nun beim Straßenverkehrsamt. Allerdings hat dieses Gremium bei einem Vor-Ort-Termin bereits verlauten lassen, dass eine Einbahnstraße im konkreten Fall die sicherste verkehrstechnische Lösung sei.

Ralf Beckmann (CDU) enthielt sich jedoch seiner Stimme, weil er nicht nur die betroffenen Anwohner in den Blick nimmt. „Es gibt viele Finnentroper, die diese Straße als Verkehrsweg etwa zur Arbeit nutzen. Für sie wird es schwer zu akzeptieren, dass sie bald nur noch in eine Richtung fahren können.“ Markus Baumhoff von den Freien Wählern fragte, ob es nicht möglich sei, eine Einbahnstraße auf Zeit einzurichten, um die Auswirkungen besser einschätzen zu können. Dies sei laut Bürgermeister Dietmar Heß allerdings schwer umsetzbar. So kommt es nun vermutlich zur Einbahnstraße auf Dauer.