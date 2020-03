Finnentrop: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Finnentrop. Eine 32-Jährige ist in Finnentrop mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich, die Fahrerin wurde verletzt.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Hülschotter Straße in Finnentrop am Donnerstag leicht verletzt worden. Die 32-Jahre fuhr nach Polizeiangaben gegen 22 Uhr in Richtung Hülschotten, als sie mit ihrem Wagen ausgangs einer Linkskurve aus zunächst nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto überschlug sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.