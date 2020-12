Die Polizei hat in Finnentrop einen Autofahrer angehalten, der unter dem Einfluss von Drogen stand.

Verkehrskontrolle Finnentrop: Autofahrer (22) unter Drogen am Steuer erwischt

Finnentrop. Ein 22-Jähriger ist in Finnentrop, kurz nachdem er Drogen genommen hat, mit dem Auto gefahren. Die Polizei hat ihn dabei erwischt.

Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 22-Jähriger in Finnentrop am Dienstag Auto gefahren. Gegen 19 Uhr hielt die Polizei den jungen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an, bei der sich nach Angaben der Polizei Olpe Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben. Ein Vortest bestätigte den Eindruck der Beamten.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten es sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer schließlich eine Blutprobe, eine Anzeige wurde gefertigt.