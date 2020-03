Dietmar Heß, Bürgermeister der Gemeinde Finnentrop, tritt bei der nächsten Wahl erneut an.

Kommunalwahl Finnentrop: Dietmar Heß will doch Bürgermeister bleiben

Finnentrop. Kehrtwende in Finnentrop: Bürgermeister Dietmar Heß will sein Amt bei der Wahl im September verteidigen – ohne die Unterstützung seiner Partei.

Finnentrops Bürgermeister Dietmar Heß will es nochmal wissen: Anders als zunächst angekündigt tritt er bei der Kommunalwahl am 13. September wieder um das Amt des Stadtoberhaupts an – ohne Unterstützung seiner Partei, der CDU.

Im Dezember hatte Dietmar Heß (64) angekündigt, das Bürgermeister-Amt im Herbst abzugeben, nachdem sich die CDU auf Achim Henkel als ihren Kandidaten verständigt hatte. Offiziell will die CDU den Leiter der Polizeiwache Attendorn/Finnentrop am Dienstag nominieren.

Auf seiner Homepage hatte Heß, der seit 1997 Bürgermeister in Finnentrop ist, zuletzt kritische Beiträge über den Nominierungsprozess der CDU veröffentlicht, diese aber später wieder entfernt.