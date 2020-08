Finnentrop: Feuerwehr verhindert Waldbrand bei Deutmecke

Finnentrop. Wieder ist durch die Trockenheit in Finnentrop ein Feuer ausgebrochen: Nach dem Waldbrand am Donnerstag entzündete sich nun eine Wiese.

Nur einen Tag nach einem Waldbrand in Lenhausen hat es in Finnentrop erneut gebrannt. Diesmal wurde die Feuerwehr nach Deutmecke ins Frettertal alarmiert. In Flammen standen etwa 150 Quadratmeter Wiese, wo einige Fichten heranwachsen. In unmittelbarer Nähe stand eine ganze Schonung dieser jungen Bäume, die hochgradig gefährdet war. Die rund 65 Einsatzkräften hatten das wichtigste Mittel zur Brandbekämpfung an Bord: Insgesamt 9000 Liter Löschwasser!

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben sofort mit Löschangriffen beginnen können, und hatten das Feuer schnell im Griff“, berichtet Uwe Menzebach. Die Vorgehensweise sei dabei klar gewesen: „Was bereits brennt, ist eh nicht mehr zu retten“, so der Pressesprecher der Finnentroper Feuerwehr: „Wir haben uns daher darauf konzentriert, die Ausbreitung zu verhindern.“ Das ist gelungen, auch wenn sich die Nachlöscharbeiten bis etwa 19 Uhr hinzogen.

Extreme Brandgefahr

Auch diesmal war die Situation zunächst sehr kritisch. Glücklicherweise sind Anwohner schnell auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Auch wurde innerhalb von Minuten von „Feuer 2“ auf „Feuer 3“ hochalarmiert.

Den Kräften der Einheiten Lenhausen, Schönholthausen, Ostentrop, Fretter und Serkenrode ist aber klar: Bei der aktuellen Hitzewelle und extremer Waldbrandgefahr ist jederzeit mit weiteren Einsätzen zu rechnen. Eine Ursache für diesen Brand war nicht erkennbar.