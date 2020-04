Finnentrop: Freie Wähler üben starke Kritik am Krawattengeld

Als instinktlos, völlig unzeitgemäß und maßlos verteufeln die Freien Wähler aus Finnentrop ein neues Gesetz der schwarz-gelben Landesregierung, das für kommunale Wahlbeamte, also Landräte und Bürgermeister, eine höhere und steuerfreie Aufwandsentschädigungen vorsieht.

Das „Krawattengeld“, das den Amtsträgern mehrere hundert Euro mehr im Monat in die Kasse spült, wurde vor wenigen Tagen in Düsseldorf verabschiedet und gilt rückwirkend zum 1. Januar 2020.

Es sieht unter anderem auch vor, dass Bürgermeister, die erneut gewählt werden, ab der zweiten Amtszeit einen achtprozentigen Zuschlag auf ihr Grundgehalt bekommen. Bürgermeister in NRW sind laut Landesrecht in die Besoldungsgruppe B eingruppiert und verdienen abhängig von der Einwohnerzahl. „Was die CDU-geführte Landesregierung am 1. April im Windschatten der großen Coronakrise verabschiedet hat, war leider kein Aprilscherz. Das ist eine bodenlose Frechheit. In diesen Zeiten eine solch unsensible Entscheidung herbeizuführen, beweist einmal mehr die Existenz der Parallelwelt, in die sich die CDU verabschiedet hat. Fingerspitzengefühl? Fehlanzeige!“, schäumen die Freien Wähler vor Wut.

Landrat: „absolut gerechtfertigt“

Im Kreis Olpe unmittelbar betroffen sind beispielsweise die Bürgermeister Christian Pospischil (SPD) aus Attendorn und Bernd Clemens (CDU) aus Wenden sowie Frank Beckehoff. Der Landrat des Kreises Olpe, der ein schwarzes Parteibuch besitzt, hat zu den Beschlüssen grundsätzlich eine klare Meinung: „Sie sind absolut gerechtfertigt.“ Denn sie machen das Amt attraktiver. Dass die Landesregierung das Gesetz gerade jetzt zu Zeiten der Coronaepidemie durchgebracht habe, sei ein Zufall.

Beckehoff: „Diese Entscheidung ist nicht vom Himmel gefallen. Wir reden von einem Vorlauf, der länger als ein Jahr angedauert hat. Im Übrigen hat die Landesregierung ein Gutachten eingeholt, das gewisse Verbesserungsbedarfe der Bezahlung der Amtsträger in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern ausmacht.“ Einen richtigen Zeitpunkt für solche Entscheidungen gebe es unabhängig von Corona nicht, so Beckehoff.

Als berechtigtes Anliegen, die Wahlämter attraktiver zu machen, geißelt Attendorns Verwaltungschef Christian Pospischil das neue Gesetz. Allerdings mit Einschränkungen: „Den Lösungsweg finde ich unglücklich und intransparent. Man hätte das auch anders regeln können, etwa indem Bürgermeister, die wiedergewählt werden, in eine höhere Besoldungsstufe aufsteigen.“ Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronaepidemie hätte die Landesregierung, so Pospischils Vorwurf, eine Entscheidung über das „Krawattengeld“ wohl besser vertagen können.

Mehr Geld, mehr Motivation

Einen unglücklichen Zeitpunkt macht auch Wendens Bürgermeister Bernd Clemens aus. „Einige Mitbürger stehen vor dem Nichts, Betriebe stehen vor einem Scherbenhaufen oder schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit.“ Dem Wendener Verwaltungschef wäre eine spätere Entscheidung lieber gewesen.

Er verwies im Gespräch mit dieser Redaktion darauf, dass sich die Landesregierung natürlich etwas gedacht habe bei dem Gesetzentwurf: Es geht darum, interessierten Bewerbern das Bürgermeisteramt schmackhaft zu machen. „Meine Motivation, diesen Job zu machen, begründet sich aber bestimmt nicht im Geld“, betont Clemens.

Und der CDU-Landtagsabgeordnete Jochen Ritter betont: „Kommunale Wahlbeamte tragen auch und gerade in dieser Zeit große Verantwortung für unser Gemeinwesen. Wenn man vor der anstehenden Kommunalwahl über die Besoldung Menschen bewegen will, ihren bisherigen Job für eine mehr oder weniger ungewisse Zukunft aufzugeben, dann muss man sie jetzt erhöhen.“ Auch wenn eine solche Entscheidung an Tagen wie diesen schwer zu vermitteln sei.