Finnentrop: Fünfjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop. Ein fünfjähriges Kind wurde bei einem Unfall auf der K30 Richtung Müllen leicht verletzt. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs.

Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr befuhr ein fünfjähriges Kind mit seinem Fahrrad den Rad - und Gehweg der K30 von Schönholthausen nach Müllen. Hinter dem Kind aus Schönholthausen fuhr dessen Mutter mit ihrem Fahrrad. Zeitgleich beabsichtigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus der Straße „Im Born“ auf die K30 abzubiegen.

Kann nicht mehr bremsen

Da der Mann aus Gießen die Geschwindigkeit des Kindes falsch einschätzte, bog er ab, wodurch das Kind nicht mehr bremsen konnte und dem Pkw in die Seite fuhr. Durch den Unfall wurde das Kind leicht verletzt und in der Folge ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.