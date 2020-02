Finnentrop: Kritik an Blog-Einträgen von Bürgermeister Heß

Herbert Weber, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Finnentroper SPD, kritisiert die täglichen Kommentare von Bürgermeister Dietmar Heß auf dessen eigener Homepage scharf. „Bitte schließen Sie den unsäglichen Blog“, schreibt Weber dem Gemeindeoberhaupt und auch unserer Redaktion. Wie berichtet, attackiert Heß auf seiner Internetseite seit Ende Januar beinahe täglich das CDU-Führungstrio um Fraktionschef Ralf Helmig, den CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Dirk Leibe und Achim Henkel, der als Kandidat der Finnentroper Christdemokraten in den Bürgermeisterwahlkampf einziehen soll. Er spricht dem Trio und vor allem „dem Bewerber“, also Achim Henkel, jegliche Kompetenzen ab.

Statt sich täglich auf seiner Homepage auszulassen, solle Heß laut Herbert Weber „Mitverantwortung dafür übernehmen, dass zukünftig neue, unbelastete Persönlichkeiten nach der Kommunalwahl (...) die maßgeblichen Geschicke unserer Gemeinde lenken“.

Unverständnis äußert auf Facebook beispielsweise auch Julian Hageböck (CDU), der Leiter der Jugendfeuerwehr ist: „Es ist traurig, wenn Politiker nicht von der Macht lassen können und in solch ein unwürdiges Verhalten verfallen.“

Verfahren ärgert Heß maßlos

Christian Vollmert, Fraktionschef der Freien Wähler, schrieb unserer Redaktion ebenso und erklärte: „Unsere Fraktion hat vielfach erlebt, wie Dietmar Heß auf sachliche Anregungen und Anträge mit Schmähungen gegen Personen reagierte. Wir haben erlebt, wie bedingungslos die CDU-Fraktion dem Bürgermeister über mehrere Jahrzehnte gefolgt ist. Wenn jetzt der Bürgermeister gegen einen möglichen CDU-Bewerber um das Bürgermeisteramt in ähnlicher Weise vorgeht, überrascht uns das nicht.“

Heß selbst verteidigt seine Eintragungen und fühlt sich in der Art und Weise, wie die CDU-Spitze Henkel zu ihrem Kandidaten auserkoren hat, schlecht behandelt. „Ich will genau die Dinge los werden, die ich veröffentlicht habe“, erklärte Heß im Gespräch mit dieser Redaktion. Denn: „Ich habe den Eindruck, dass etwas falsch gesteuert wird. Ich habe mich von Beginn an über das nicht offene Verfahren geärgert.“