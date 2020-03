Finnentrop: Mädchen (8) verletzt sich bei Unfall mit Fahrrad

Eine achtjährige Radfahrerin ist bei einem Unfall in Finnentrop verletzt worden.

Finnentrop. Einem Mädchen in Finnentrop ist beim Radfahren die Mütze ins Gesicht gerutscht. Im Blindflug prallte sie mit einem fahrenden Auto zusammen.

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Finnentrop am Sonntag leicht verletzt worden. Die Radfahrerin prallte gegen 13.15 Uhr auf der St.-Lucia-Straße gegen ein fahrendes Auto und stürzte von der Motorhaube in einen Grünstreifen neben dem Bordstein. Das berichtet die Kreispolizeibehörde

Das Mädchen fuhr von der Straße Im Falker kommend ungebremst auf die Fahrbahn, weil ihr die Mütze unter dem Helm vor die Augen gerutscht war und sie nichts mehr sehen konnte. Der 36 Jahre alte Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern.

Die Achtjährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.