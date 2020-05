Finnentrop: Mann bedroht Ehepaar und beschimpft Polizisten

Die Polizei nahm einen aggressiven Mann in Finnentrop in Gewahrsam.

Finnentrop. Ein Mann drang Dienstag in ein Wohnhaus in Finnentrop ein und bedrohte die Bewohner. Auch als die Polizei dazu kam, ließ er sich nicht beruhigen.

Ein äußerst aggressiv auftretender Mann ist am Dienstag gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße Auf der Habbecke in Finnentrop eingedrungen und hat das dort lebende Ehepaar bedroht. Gegen die herbeigerufenen Polizisten leistete er Widerstand und er beschimpfte sie, berichtete die Kreispolizeibehörde Olpe.

Nachdem der offenbar stark alkoholisierte Eindringling den polizeilichen Anordnungen, insbesondere einem Platzverweis, nicht folgte, wurde er fixiert und aus dem Haus geführt. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit auf die Polizeiwache, wo er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam verblieb.

Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruches und Beleidigung sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand.