Finnentrop: Mülltonnen auf Schulgelände angezündet

Finnentrop. Wieder eine Attacke auf eine Schule, diesmal in Finnentrop. Unbekannte stecken drei Mülltonnen in Brand.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 10. Juli, auf Samstag. 11. Juli, zwischen 3 und 3.30 Uhr auf einem Schulgelände in der Kopernikusstraße in Finnentrop drei Mülltonnen aus einem Container für Abfalltonnen entnommen und deren Inhalt angezündet. Die Mülltonnen brannten vollständig ab. Am Container selbst oder an dem Gebäude ist kein Schaden entstanden.

Zusätzlich wurden Zaunpfosten herausgerissen und ein Bauzaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.