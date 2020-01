Finnentrop. Der DRK-Neubau in Finnentrop, in dem bald eine Tagespflege eröffnet, ist fast vollendet. In den Obergeschossen sind noch Service-Wohnungen frei.

Finnentrop: Neue Tagespflege des DRK fast bezugsfertig

Die Handwerker sind derzeit an den Restarbeiten. Etwas Zeit ist auch noch, denn die neue DRK-Tagespflege „Henry-Am Markt“, die in der Theodor-Fontane-Straße 24 im Service-Wohnhaus im Untergeschoss untergebracht ist, öffnet erst am Montag, 17. Februar. Die Wohnungen des Hauses, dessen Träger der DRK-Kreisverband ist, sind bereits bezugsfertig. Im alten Jahr, am 1. Dezember, gab es den ersten Einzug.

Insgesamt 23 barrierefreie Service-Wohnungen stehen zur Verfügung. Diese teilen sich in 17 Single-Wohnungen und sechs Wohnungen für Paare auf. Die Paar-Wohnungen beinhalten zwei separate Schlafzimmer. Derzeit ist noch eine Single-Wohnung und eine Paar-Wohnung im Angebot, sprich zu vergeben. Interessenten können sich hierzu an die Einrichtungsleiterin Anke Maikranz-Boenig wenden.

Nähe zu Geschäften für Bewohner optimal

Die 84-jährige Anni Sawall ist seit dem vergangenen Sonntag neue Bewohnerin. Sie hat es sich gemütlich eingerichtet und lobt, dass die Nähe zu den Geschäften optimal sei. Für Freitag hat sie bereits das Schwimmen im ebenfalls nahe gelegenen Erlebnisbad Finto fest eingeplant.

Das neu gebildete Pflegeteam der Tagespflege (von links): Sandra Keseberg (Pflegedienstleitung), Miriam Gokus, Pascal Pape, Sandra Feibel, Bozena Uryszek, Carmen Fröhlich, Janina Lowitz und Anke Maikranz-Boenig (Einrichtungsleitung). Foto: Meinolf Lüttecke

Dabei sein wird ihre Tochter Carmen Fröhlich, die als Pflegekraft der DRK-Tagespflege auch einen neuen Job gefunden hat. Zwölf Bürgerinnen und Bürger können täglich in der Tagespflege aufgenommen werden. Natürlich gilt das Angebot auch für die neuen Bewohner des Hauses „Am Markt“.

Die Pflegedienstleitung obliegt Sandra Keseberg, ihre Stellvertreterin ist Miriam Gokus. Im Gespräch mit unserer Zeitung machte Sandra Keseberg deutlich, dass sie gerne auf die Wünsche der Gäste eingehen möchte. So denkt sie bereits daran, ein gewisses Herrenprogramm, zum Beispiel mit kleinen handwerklichen Arbeiten, „auf die Beine zu stellen“. Denn das Fördern und Aktivieren der individuellen Fähigkeiten der Tagespflegegäste ist ihr wichtig. „Wir bieten Abwechselung, Geselligkeit und soziale Kontakte, damit die Gäste solange wie möglich in den eigenen Häuslichkeiten verbleiben können.“

Enger Austausch mit DRK-Kindergarten „Arche Noah“

Ein Therapieraum für Krankengymnastik gehört auch zum Inventar. Durch die enge Verzahnung der DRK-Einrichtungen ist bereits geplant, dass vom Finnentroper Kindergarten „Arche Noah“ Kinder in gewissen Zeitabständen zu Besuch in die Tagespflege kommen.

Torsten Tillmann, der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Betreuungsdienste, warf einen Blick zurück ins Jahr 2008. Damals war die Überlegung: „Wie füllen wir den Platz an der Serkenroder Straße.“ Mit der Sparkasse Finnentrop fand man einen starken Partner und Bauherrn. Lobend erwähnte Torsten Tillmann die Deutsche Fernsehlotterie, die soziale Projekte fördert, und der neuen DRK-Tagespflege fast 40.000 Euro zur Verfügung stellte.

Baukosten von rund vier Millionen Euro

Barbara Sander-Graetz vom „DRK-Quartiersmanagement Finnentrop“ nannte harte Fakten: „Die Bauzeit des Projekts betrug zwei Jahre und die Baukosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro.“ Ein tödlicher Bau-Unfall im November 2018 verzögerte den Bauablauf.

Wer in der nicht genutzten Zeit Interesse an den Räumlichkeiten der Tagespflege hat, kann sich gerne an Barbara Sander-Graetz wenden, die sagt: „Begegnungen sind gewünscht.“ Sie wird in Kürze ihr Büro in der Theodor-Fontane-Straße beziehen. Die offizielle Einweihung wird – wenn das Wetter besser ist – im Frühjahr sein.