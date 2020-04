Finnentrop: Oldtimer bei Garagenbrand in Lenhausen zerstört

Lenhausen. Eine Garage in Finnentrop-Lenhausen ist am Donnerstagabend vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden ist enorm.

Zu einem Garagenbrand an der Feldstraße in Lenhausen ist die Feuerwehr am Donnerstagabend ausgerückt. Bei Eintreffen der Löschgruppe Lenhausen brannte die Doppelgarage bereits in großem Ausmaß. Da das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus sowie das Nachbarhaus überzugreifen drohte, wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert.

Rasch wurde mit einem Erstangriff das Feuer eingedämmt. „Durch einen massiven Löschangriff mit acht C-Rohren und über die Drehleiter aus der Luft, konnten wir das Feuer relativ schnell unter Kontrolle bringen“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Hilgering im Gespräch.

80 Feuerwehrleute im Einsatz

Durch die Erhöhung des Einsatzstichworts von Feuer 2 auf Feuer 3 rückten nach und nach noch die Einheiten aus Finnentrop, Bamenohl, Heggen und Rönkhausen zur Einsatzstelle aus. Rund 80 Einsatzkräfte waren am Ende im Einsatz.

Die beiden Bewohner sowie ein Hund verließen das Wohnhaus noch rechtzeitig und blieben unverletzt. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe konnten am Abend noch keine genauen Angaben gemacht werden. Was aber feststeht: Zwei Oldtimer standen in der Garage. Während einer von beiden verschont blieb, fiel ein altes Schätzchen den Flammen zum Opfer und brannte vollständig aus.