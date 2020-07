Finnentrop: Randalierer nur durch Pfefferspray zu stoppen

Finnentrop/Kirchhundem. Ein Mann aus Finnentrop und eine Frau aus Kirchhundem landen wegen aggressiver Ruhestörung in Polizeigewahrsam.

Am Samstagmorgen gegen 10.20 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer am Bahnhof in Finnentrop gemeldet. Der 26-jährige Mann belästigte und bedrängte Passanten, indem er sie grundlos aggressiv anging und herumpöbelte. Auch die eintreffenden Beamten wurden derart von ihm angegangen, dass sie sich entschlossen, dem Mann Handfesseln anzulegen. Als der Finnentroper sich gegen die Maßnahme wehren wollte, setzten die Beamten Pfefferspray gegen ihn ein, woraufhin er fixiert werden konnte und anschließend ins Polizeigewahrsam nach Olpe verbracht wurde. Dort wurde festgestellt, dass der Mann über ein Promille Alkohol im Blut hatte und darüber hinaus Drogen konsumiert hatte, da ein Drogenschnelltest positiv ausfiel. Der zuständige Bereitschaftsrichter ordnete die Fortdauer der Ingewahrsamnahme bis zum frühen Abend an.

27-Jährige rastet aus

Ähnlich verging es einer Frau in Kirchhundem. Aus der Hundemstraße wurden der Polizei in der Nacht zu Sonntag gleich mehrfach Ruhestörungen gemeldet. Diese gingen immer von der gleichen Familie aus. Um die Nachtruhe schlussendlich wieder herzustellen, erteilten die eingesetzten Polizeibeamten einer 27-jährigen Frau einen Platzverweis, welchen diese trotz mehrfacher Aufforderung nicht befolgen wollte. Als sie zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden sollte, schlug sie zudem wild um sich und leistete Widerstand. Die Frau verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.