Firma Kemper in Olpe: Walzenanlage brennt nur kurz

Olpe. Bei der Firma Kemper in Olpe löst am Sonntagmorgen eine Brandmeldeanlage aus. Kleines Feuer im Werk 2 ist aber zum Glück schnell gelöscht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Sonntagmorgen um kurz nach neun Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage bei der Firma Kemper in Olpe-Rüblinghausen gerufen. „Schon auf der Anfahrt teilte uns die Leitstelle über die Firma mit, dass auch die CO-Anlage ausgelöst habe“, erklärte Oliver Zeppenfeld, Pressesprecher der Feuerwehr Olpe. Daraufhin wurde ein kompletter Löschzug mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften in Bewegung gesetzt.

Keine Verletzten

Im Werk 2 wurden die Brandbekämpfer dann fündig. An einer Walzenanlage hatte es kurz gebrannt. „Die Löschanlage hatte aber bereits das Feuer gelöscht“, so Zeppenfeld weiter. Mit diversen Lüftungsmaßnahmen mussten die Einsatzkräfte daraufhin den CO-Wert wieder auf einen gefahrlosen Wert bringen. Verletzte gab es bei dem Einsatz keine.